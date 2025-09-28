ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
Fedezékbe bújó palesztinok, amikor izraeli rakéta csapódik be egy lakóépületbe Gázában 2025. szeptember 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Szaber

Már a Hamász sem talál két túszt, az egyik magyar állampolgár

Infostart / MTI

Elvesztették a kapcsolatot két izraeli tússzal Gázavárosban - közölte vasárnap a Hamász palesztin terrorszervezet katonai szárnya.

Az Ezzedin al-Kasszám Brigádok tájékoztatása szerint a magyar-izraeli állampolgár Omri Miranról és Matan Angreszt izraeli katonáról van szó. A szélsőségesek szerint a kapcsolat az izraeli hadsereg Gázaváros két kerületében folytatott katonai műveletei során, 48 órája szakadt meg a fogvatartottakkal.

Közleményében a Hamász katonai szárnya azt követelte, hogy Izrael hagyjon fel légicsapásaival vasárnap este 18 órától legalább 24 órára Gázavárosnak egy bizonyos részében, s az izraeli erők húzódjanak vissza, hogy biztonságos helyre vihessék a túszokat.

Matan Angresztet és Omri Mirant 2023. október 7-én rabolták el, és a gázai terrorszervezet azóta fogságban tartja őket. A palesztinok azóta több felvételt is közzétettek Omriról.

