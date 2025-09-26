ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Dráma a Bakony szívében: a szakemberek szerint lehetetlen a védekezés a betegség ellen

Infostart

A Zirci Ciszterci Arborétum fáit kezdi kipusztítani egy betegség és a változó időjárás, ezért fél évre kénytelen bezárni kapuit, hogy zavartalanul végezhessék el a növényvédelmi munkálatokat.

Szomorú hírt közölt a Zirci Ciszterci Arborétum: 2025. szeptember 28-tól 2026. március végéig bezár, mert átfogó faállományvédelmi munkálatok kezdődnek. A döntés hátterében a klímaváltozás és egy súlyos gombabetegség áll, amely a magas kőriseket pusztítja – írja a Hello Vidék.

Az arborétum Facebook-oldalán közzétett közleményben hangsúlyozzák, hogy a történelmi kert nemcsak helyi kincs, hanem országos jelentőségű természetvédelmi terület is, ezért a munkálatok elengedhetetlenek a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. Az elmúlt években a változó éghajlat, az aszályos időszakok és a hirtelen viharok is súlyosan károsították a faállományt, miközben egy gyorsan terjedő gombafaj – amely a magas kőrisek gyökerét támadja meg – megjelent az arborétumban is.

A szakemberek szerint a betegség ellen lehetetlen védekezni, ezért a fertőzött fákat el kell távolítani. A faipari, erdészeti és természetvédelmi szakértőkből álló csapat jelenleg is vizsgálja a területet és megjelöli a kivágandó példányokat.

A Zirci Ciszterci Arborétum vezetési bízik benne, hogy a kényszerű beavatkozás lehetőséget ad a park megújítására és fiatalítására, hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban a híres hársfasort is részben megújították. A cél, hogy a közel 300 éves kert néhány hónapos pihenő után újra a természet szerelmeseinek egyik legszebb bakonyi helyszíne lehessen.

