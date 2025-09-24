ARÉNA
2025. szeptember 24. szerda
Óra a Nyugati pályaudvar csarnokán 2018. október 28-án. A téli időszámítás október 28-án hajnali 3 órakor kezdődött, az órákat hajnali 2 órára kellett visszaállítani.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Kiszervezheti a kormány a ferihegyi gyorsvasút megépítését

Infostart

A Nyugatiból induló vasút nem kapna új pályát, a meglévő síneken menne ki a reptérre.

Társadalmi egyeztetésre bocsátott a kormány egy rendelettervezet, amellyel megkönnyítené a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsvasút megépítését és működtetését, méghozzá koncessziós formában - írja a Portfolio.

Az építésről szóló kormánydöntésről már nyár eleje óta tudni, azt is, hogy a Nyugatiból indul a vonat. A beruházáshoz egy áruforgalmi reptér építése is kapcsolódna, a beruházás összértéke 1 milliárd euró volna. A vasút már meglévő "szárnyvonalon" létesülne, a mostani közlés szerint koncessziós formában, ami kiterjedne az üzemeltetésre is.

repülőtér

ferihegy

gyorsvasút

nyugati

2025. szeptember 24. 21:50
