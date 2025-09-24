Ilyen sofőr se sűrűn akad fenn az ellenőrzésen

A BKK ellenőrei az elmúlt hetekben több átfogó akciót hajtottak végre a főváros taxiállomásain és közlekedési csomópontjain, hogy kiszűrjék a jogszerűtlenül működő taxisokat.

A 120 ellenőrzés során több szabálytalanság miatt is szükség volt intézkedésre, jegyzőkönyv 51 esetben készült. Egy engedély nélküli szolgáltatót is azonosítottak, aki hamis taxivezetői igazolvánnyal dolgozott; a járművezetőt a rendőrök a helyszínen elfogták és bűncselekmény gyanújával előállították.

A próbautasok bevonásával végzett ellenőrzések további szabálytalanságokat is feltártak: két esetben a taxisofőrök jogellenesen rögzített viteldíjat alkalmaztak, azaz előre meghatározták a fuvar árát, egy alkalommal pedig a taxaméter külső befolyásolásának gyanúja merült fel - tették hozzá.

(A nyitókép illusztráció.)