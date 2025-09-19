"Sok hűhó, semmiért" - Nem találkoznak a főváros taxis tervei a szakma elképzeléseivel

Taxis szervezetekkel és érdekképviseletekkel, valamint a Gazdasági Versenyhivatallal, a BKIK-val, a NAV-val és a BRFK-val való hosszas szakmai egyeztetések alapján a főváros vezetése úgy látja, van lehetőség olyan lépéseket tenni, amelyek a taxis piacot "tisztítják", az utasok számára pedig nagyobb biztonságot ad a szolgáltatás szempontjából, ezért - mint Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az InfoRádióban elmondta - olyan módosításra tesz javaslatot, amit a főváros a maga szintjén is megtehet, növelve az átláthatóságot, ellenőrizhetőséget.

Több ponton törvénymódosítást is javasolnak a kormány számára, hogy

minél biztonságosabb és jobb minőségű

legyen a taxiszolgáltatás.

Amihez például a kormány segítségét kérik, az

a kép- és hangrögzítés lehetősége a taxikban, ami véd taxist és utast is, panaszok esetében pedig döntő lehet egy-egy felvétel. Ezen kívül a szankcionálás szempontjából is fontos, hogy a taxit és a taxist össze lehessen kötni, hiszen eddig sokszor az ellenőrzéseket nehezítette meg, hogy nem volt egyértelmű, hogy adott időben ki vezette azt a járművet, ami ellen panasz volt, mivel nem volt kötelező a jármű és a taxis összekapcsolása. A sárgátlanítás kapcsán azt látják, hogy ha egy autót kivonnak az állományból, akkor a megmaradó sárga szín visszaélésekre adhat okot, főleg az éjszakai órákban és külföldi turistsák esetén.

A szakmai érdekképviseletek már korábban kezdeményezték a fővárosi taxis rendelet módosítását.

"Láttuk, hogy olyan személyek is bekerültek a taxiszolgáltatók körébe, akik nem biztos, hogy alkalmasak erre. A különböző hatóságok az

ellenőrzések során találtak nagyon sok olyan taxist, akik büntetett előélettel rendelkeznek, akiknél aggályos volt egyáltalán a jogosítványnak a megléte is, sőt jogosítvány nélkül dolgoztak"

- sorolta az InfoRádió megkeresésére Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség főtitkára.

Szerintük egy új szabályozás legfontosabb eleme a hatósági rögzített ár módosítása, kiegészítése lenne, de épp ezt a javaslatot az önkormányzat - szerinte - nagyon gyorsan lesöpörte az asztalról azzal, hogy "fenntartja az érdeklődést", a taxisok pedig "beszéljenek minden másról is".

Telt múlt az idő, a minap pedig a taxisok szembesültek az eredménnyel, a főváros javaslatával.

"Sok hűhó, semmiért. Nagyjából így tudnám összefoglalni ennek a tartalmát, hiszen azokat a kéréseket, komoly szakmai igényeket, amiket megfogalmaztak a taxisok saját maguk, illetve az utasok védelmében és érdekében, lesöpörték" - vélekedett.

Az általuk kért, végül a javaslatból kimaradt javaslatok a következők: