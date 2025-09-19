ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek
Nyitókép: Unsplash.com

"Sok hűhó, semmiért" - Nem találkoznak a főváros taxis tervei a szakma elképzeléseivel

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Túl sok a taxis Budapesten, ami minőségi és megélhetési probléma - ezzel indokolja a főváros a taxis rendelet módosítási tervét. A Fővárosi Közgyűlés várhatóan jövő héten tárgyalja az előterjesztést. A szakma szerint értékelhetetlen a megismert rendeletterv, az Országos Taxis Szövetség szerint egy sor javaslatukat figyelmen kívül hagyták.

Taxis szervezetekkel és érdekképviseletekkel, valamint a Gazdasági Versenyhivatallal, a BKIK-val, a NAV-val és a BRFK-val való hosszas szakmai egyeztetések alapján a főváros vezetése úgy látja, van lehetőség olyan lépéseket tenni, amelyek a taxis piacot "tisztítják", az utasok számára pedig nagyobb biztonságot ad a szolgáltatás szempontjából, ezért - mint Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az InfoRádióban elmondta - olyan módosításra tesz javaslatot, amit a főváros a maga szintjén is megtehet, növelve az átláthatóságot, ellenőrizhetőséget.

Több ponton törvénymódosítást is javasolnak a kormány számára, hogy

minél biztonságosabb és jobb minőségű

legyen a taxiszolgáltatás.

Amihez például a kormány segítségét kérik, az

  1. a kép- és hangrögzítés lehetősége a taxikban, ami véd taxist és utast is, panaszok esetében pedig döntő lehet egy-egy felvétel.
  2. Ezen kívül a szankcionálás szempontjából is fontos, hogy a taxit és a taxist össze lehessen kötni, hiszen eddig sokszor az ellenőrzéseket nehezítette meg, hogy nem volt egyértelmű, hogy adott időben ki vezette azt a járművet, ami ellen panasz volt, mivel nem volt kötelező a jármű és a taxis összekapcsolása.
  3. A sárgátlanítás kapcsán azt látják, hogy ha egy autót kivonnak az állományból, akkor a megmaradó sárga szín visszaélésekre adhat okot, főleg az éjszakai órákban és külföldi turistsák esetén.

A szakmai érdekképviseletek már korábban kezdeményezték a fővárosi taxis rendelet módosítását.

"Láttuk, hogy olyan személyek is bekerültek a taxiszolgáltatók körébe, akik nem biztos, hogy alkalmasak erre. A különböző hatóságok az

ellenőrzések során találtak nagyon sok olyan taxist, akik büntetett előélettel rendelkeznek, akiknél aggályos volt egyáltalán a jogosítványnak a megléte is, sőt jogosítvány nélkül dolgoztak"

- sorolta az InfoRádió megkeresésére Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség főtitkára.

Szerintük egy új szabályozás legfontosabb eleme a hatósági rögzített ár módosítása, kiegészítése lenne, de épp ezt a javaslatot az önkormányzat - szerinte - nagyon gyorsan lesöpörte az asztalról azzal, hogy "fenntartja az érdeklődést", a taxisok pedig "beszéljenek minden másról is".

Telt múlt az idő, a minap pedig a taxisok szembesültek az eredménnyel, a főváros javaslatával.

"Sok hűhó, semmiért. Nagyjából így tudnám összefoglalni ennek a tartalmát, hiszen azokat a kéréseket, komoly szakmai igényeket, amiket megfogalmaztak a taxisok saját maguk, illetve az utasok védelmében és érdekében, lesöpörték" - vélekedett.

Az általuk kért, végül a javaslatból kimaradt javaslatok a következők:

  • évente minden személytaxidroszt-használó, engedélykérő mutassa be az erkölcsi bizonyítványát (ez jelenleg 5 évente kötelező)
  • adatvédelmileg aggályos minden útadatot egy zrt. számára átadni, ilyenre a BKK sem jogosult az utasközönsége esetében
  • kamerák a kocsikban: jelenleg egyes kocsikon tájékoztató jelleggel van kiírva, hogy van, de a személyszállítási törvény ezt nem teszi lehetővé, ha mégis törvényes lenne, komoly adatkezelést kellene folytatni, az márpedig nincs ingyen, még a BKK-nál sincs, még a beszerzése is igen összetett
  • "sárgátlanítás": a sárgítást ugyan a fővárosi taxirendelet szabályozza, de amikor bemegy a kormányhivatalba a taxis és engedélyt kér, a forgalmiba bekerül a megváltozott szín. Ez azt jelenti, hogy itt a fővárosnak az állam felé kell kéréssel élnie, amit a taxisok támogatnának is, de egy 5-10 ezer forintos drosztdíj-visszatérítésért nem lehet elvárni egy 80 ezer forintba kerülő sárgátlanítást.
