Trolivezetéket húznak a 9-es vonalán

Elindult a közbeszerzés, új trolivezetékek épülhetnek Józsefvárosban és Kőbányán. Megjelent az ajánlati felhívás a fővárosi trolibuszhálózat fejlesztéséhez kapcsolódó VIII. és X. kerületi felsővezeték-építési munkákra. Új felsővezeték-szakaszok épülhetnek a Kőbányai úton (az Orczy tér és a Liget tér között), valamint a Pongrácz úton a meglévő infrastruktúra meghosszabbításaként, a Kőrösi Csoma Sándor út egy részén, az Állomás utcában és a Liget téren.

A BKK szeptember közepén feltételes közbeszerzési eljárást indított a hálózatbővítési és a kapcsolódó korszerűsítési munkák kivitelezésére, valamint a meglévő tervek esetleges felülvizsgálatára - jelezték.

Kiemelték: az új felsővezeték-szakaszok hatékonyabbá teszik Kőbánya elérését a belvárosból. A beruházás hozzájárulhat a fővárosi trolihálózat bővítéséhez, például a 72-as járat Orczy téren túli meghosszabbításához, illetve járműbeszerzésekkel a 9-es busz vonalán, Óbuda és Kőbánya között.

A kivitelezés az Európai Unió "IKOP Plusz 1.1.0-23 Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése Budapesten és agglomerációs településein program" keretében valósulhat meg európai uniós támogatásból. A pályázati felhívás e tárgyban ez idáig nem jelent meg. A kormány - korábbi határozatával ellentétben - továbbra sem biztosítja a fejlesztéshez szükséges EU-s forráshoz való hozzáférés lehetőségét, pedig a BKK már több alkalommal kezdeményezte a projekt IKOP Plusz-programba átemelését - áll a BKK közleményében.

A munkák az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása és az uniós forrás biztosítása esetén 2027 első felében kezdődhetnek el.

A BKK az elmúlt években számos trolibuszfejlesztést hajtott végre, és a következő években új vonalak létesítését, illetve több vonal meghosszabbítását tervezi a főváros különböző részein, így többek között június végén indult az új 81-es trolibusz, ami közvetlen kapcsolatot teremt a Miskolci utcán keresztül a Mexikói út metróállomás és az Örs vezér tere között. A 73-as trolibusz tavasztól meghosszabbított útvonalon, a Nyugati pályaudvar és a kőbányai Kápolna tér között közlekedik. Mindeközben 160 új troli is forgalomba állhat. "A BKK megteremtette annak a lehetőségét, hogy - ha rendelkezésre állnak a szükséges források - korszerű, környezetbarát, alacsonypadlós trolibuszok érkezzenek Budapestre" - írták.

Képünk a BKK illusztrációja.