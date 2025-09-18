Jeszenszky Géza dicsérni jött a Nagy-hideg-hegyi turistaházat, de temeti a síterepet

"Temetőben jártam szeptember 12-én, pénteken. Nagy-Hideghegyen, a börzsönyi sísport temetőjében. A turistaház előtt egy évek óta nem gondozott, a kirándulók által megrongált sífelvonó. Völgyállomása összedőlni készül." Így indul Jeszenszky Géza cikke, amelyben pedig csupa szépet olvashatunk a turistaházról.

Mint írja: "Ilyen műszaki berendezése és ilyen esztétikus megjelenése még sosem volt ennek a 865 méter magasan fekvő, csak nehezen, gyalogosan megközelíthető menedékháznak, ennek a 24 személy befogadására alkalmas, jó éttermi kínálatot nyújtó hegyi szállodának.

Selmeczi-Kovács Ádám, a Nemzeti Park igazgatója nyitotta meg, a felújítást végző céget vezető Straubinger Antal ismertette a felújítást, a terület országgyűlési képviselője, Vitályos Eszter, helyi polgármesterek, az Ipolyerdő vezérigazgatója, Kiss László a Hegyimentő Szolgálat, a turista és a sísport nagy egyénisége,

az 1935-ös születésű Juhász Árpád, és a házat 1960 óta látogató és használó személyem jelenlétében.

A nagyvonalú vendéglátás a házat a turistaság szellemében vezető és működtető Elsholtz Fruzsinának volt köszönhető."

(A turistaház már tavasszal megnyitott, de a hivatalos átadó ünnepségre most került sor. Az esemény nem volt sajtónyilvános.)