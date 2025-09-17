Új autós szabályozás jön csütörtöktől

Az ORFK közlekedésrendészeti főosztály, balesetmegelőzési osztályának vezetője szerint a gépjárművekbe szerelt biztonsági övnek az elmúlt fél évszázadban legalább egymillióan köszönhetik az életüket. A "Csatlakozz" kampány 2023. évi elindítására azért volt szükség, mert 2022 végén Magyarországon az övhasználati hajlandóság jelentősen elmaradt az európai országokban tapasztaltaktól - mondta a Berzai Zsolt.

"Három évvel ezelőtt nagyjából kétezren sérültek meg autóbalesetekben. Közülük 118-an azért vesztették az életüket, mert nem használták a biztonsági övet. A tavaly viszont a halálos áldozatok száma a felére csökkent - ismertette a rendőr alezredes.

Július 5-től az objektív felelősség hatálya alá tartozik a biztonsági öv használatának elmulasztása.

Szeptember 18-tól, vagyis csütörtöktől pedig hatályba is lép a rendelet, amely meghatározza a büntetés mértékét is. Berzai alezredes emlékeztetett rá: "az Európai Unió és Magyarország azt a célt tűzte ki, hogy 2019 és 2030 között a balesetben meghaltak, valamint a súlyos sérültek számát a felére csökkenjen. Ez jelentős kihívás elé állítja a tagállamokat, így Magyarországot is."

A rendőr alezredes elmondta a helyszíni ellenőrzéseket és az azt követő eljárást a változások nem érintik.

"Amennyiben a rendőr megállítja a gépjármű vezetőjét, és azt tapasztalja, hogy nincs bekötve ő vagy az utasa, akkor ugyanúgy jár el, mint eddig. Mindenkivel szemben külön-külön kiszabja a jogsértésért járó bírságot. Ez lakott területen 20 ezer, lakott területen kívül 30 ezer, autópályán, autóúton pedig 40 ezer forintot jelent" - figyelmeztetett az ORFK osztályvezetője. A jármű vezetőjének ezen felül közlekedési előéleti pontot is megállapít a rendőr - tette hozzá Berzai Zsolt, aki arról is beszélt, hogy mi történik akkor, amikor a Véda rendszerben működő kamerák rögzítik a jogsértést.

"Az objektív felelősség alapján a jármű üzembetartójának szabják ki a bírságot.

Az üzembe tartót természetesen továbbra is megilleti az a lehetőség, hogy kimentse magát amennyiben megnevezi járművet használatba vevő személyt. Amennyiben az üzembentartó él a kimentés lehetőségével, úgy a bírságot már a járművet használatba vevő személynek fogjuk kiszabni."

Az utasok esetében is így járnak el - tette hozzá az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési Osztályának vezetője.