Elhunyt Nyíregyháza kitüntetettje

Eisert Lászlóné 1995 májusában hozta létre a Patrónus Egyesületet, majd 2004 januárjában egy lakóotthont alapított a sérült fiataloknak. Életét a gondoskodás és a társadalmi hasznosság elősegítése iránti elhivatottság jellemezte - írja a szon.hu.
Munkásságát számos elismeréssel jutalmazták. 2000-ben Göncz Árpád akkori köztársasági elnöktől kapott aranyérmet a fogyatékossággal élők életminőségének javításáért tett áldozatos munkájáért.
2014-ben Nyíregyháza Inczédy György életmű-díjával tüntették ki.
Az elhunyttól a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Székesegyházban vehetnek végső búcsút szeptember 19-én, 11 órakor.