2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt Nyíregyháza kitüntetettje

Infostart

81 éves korában, 2025. augusztus 29-én elhunyt Eisert Lászlóné, a fogyatékossággal élők felkarolásáért dolgozó Patrónus Egyesület alapítója. A gyászhírt az egyesület közölte.

Eisert Lászlóné 1995 májusában hozta létre a Patrónus Egyesületet, majd 2004 januárjában egy lakóotthont alapított a sérült fiataloknak. Életét a gondoskodás és a társadalmi hasznosság elősegítése iránti elhivatottság jellemezte - írja a szon.hu.

Munkásságát számos elismeréssel jutalmazták. 2000-ben Göncz Árpád akkori köztársasági elnöktől kapott aranyérmet a fogyatékossággal élők életminőségének javításáért tett áldozatos munkájáért.

2014-ben Nyíregyháza Inczédy György életmű-díjával tüntették ki.

Az elhunyttól a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Székesegyházban vehetnek végső búcsút szeptember 19-én, 11 órakor.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Nyíregyháza kitüntetettje

gyász

nyíregyháza

eisert lászlóné

