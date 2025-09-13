Down-szindrómás embereknek nyílt lakóotthon a fővárosban

A Főváros támogatásával megnyílt a Down Alapítvány 12 férőhelyes, támogatott lakhatást biztosító otthona a XV. kerületi Kazinczy utcában.

Ez az új ház lehetőséget ad arra, hogy értelmi fogyatékossággal élő fiatalok a családjuk és barátaik közelében maradhassanak, és egy kis segítséggel önállóbb, teljesebb életet élhessenek -írt az átadóról a főpolgármester.

Az alapítvány hangsúlyozza: ez a szolgáltatás, nevével ellentétben nem csupán a lakhatás támogatásáról szól, hanem a minél önállóbb életvitel összes területéről: munkavégzés, szabadidős tevékenységei, a közösségi élet személyre szóló támogatásáról. A ház a mindennapokban ad majd lehetőséget a tanulásra, fejlődésre, közös élményekre és az otthon biztonságára.