2025. szeptember 13. szombat
Nyitókép: Meresz Marton

Down-szindrómás embereknek nyílt lakóotthon a fővárosban

Infostart

12 ember kap lehetőséget az önálló életre.

A Főváros támogatásával megnyílt a Down Alapítvány 12 férőhelyes, támogatott lakhatást biztosító otthona a XV. kerületi Kazinczy utcában.

Ez az új ház lehetőséget ad arra, hogy értelmi fogyatékossággal élő fiatalok a családjuk és barátaik közelében maradhassanak, és egy kis segítséggel önállóbb, teljesebb életet élhessenek -írt az átadóról a főpolgármester.

Az alapítvány hangsúlyozza: ez a szolgáltatás, nevével ellentétben nem csupán a lakhatás támogatásáról szól, hanem a minél önállóbb életvitel összes területéről: munkavégzés, szabadidős tevékenységei, a közösségi élet személyre szóló támogatásáról. A ház a mindennapokban ad majd lehetőséget a tanulásra, fejlődésre, közös élményekre és az otthon biztonságára.

budapest

down-szindróma

lakóotthon

