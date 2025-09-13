ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 13. szombat Kornél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

A gyerekekre leselkedő digitális veszélyekre figyelmeztet a GVH is

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Gondolovics Katalin, a Gazdasági Versenyhivatal szóvivője beszélt az InfoRádióban arról, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyerekekre az online világban és hogyan készíti fel ezekre a diákokat a versenyhivatal interaktív órája.

Az új tanév kezdetével a Gazdasági Versenyhivatal ismét felhívja az iskolák figyelmét a Digitális Tudatosság Programjára, amely a diákok biztonságos és tudatos internethasználatát támogatja.

„A Gazdasági Versenyhivatal 2024. elején indította el a Digitális Tudatosság Programot, aminek keretében iskolákban tartott interaktív tanórákon hívja fel a gyerekek figyelmét a tudatos internethasználatra” – mondta az InfoRádióban Gondolovics Katalin, a GVH szóvivője. Itt különböző helyzetgyakorlatokat, beszélgetéseket tartanak például a megtévesztő reklámokról – tette hozzá. A szóvivő elmondta,

felmérések alapján a 10-14 éves korosztály akár napi 2-3 órát is tölt az online térben, aminek során a gyerekek rengeteg információval találkoznak, amik a döntéseiket is befolyásolhatják.

Reklámokat, online vásárlási ajánlatokat láthatnak, melyek közül rengeteg tartalmaz megtévesztő dolgokat, befolyásoló eszközöket, ösztönzőket.

Gondolovics Katalin megjegyezte, hogy ennél a korcsoportnál ritkább az online vásárlás, jellemzőbb, hogy ingyenes játékokat, alkalmazásokat töltenek le, azonban itt is figyelni kell az adatok védelmére, illetve arra is, hogy sokszor kiderülhet, mégsem annyira ingyenes az az app, később fizetőssé válhat – magyarázta a GVH munkatársa. A versenyhivatal a Digitális Tudatosság Programban pont az ilyen veszélyekre hívja fel a diákok és a tanárok figyelmét.

Gondolovics Katalin szerint az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a gyermekek érdeklődőek és nyitottak, és sajnos elég sok problémával találkoznak, például az adathalászattal.

A program erre is felkészíti őket, azaz mi mindenre figyeljenek oda csaló e-mailek, üzenetek esetén, mi keltsen gyanút bennük, mire nem szabad rákattintani.

A programban való részvétel ingyenes, folyamatosan lehet jelentkezni rá a GVH honlapján keresztül – emelte ki a szóvivő.

A Gazdasági versenyhivatal munkatársa arról is beszélt, hogy nemrégiben egy pályázatot is meghirdettek a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Egy idén áprilisban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által publikált felmérés alapján a 13-16 éves kor közötti fiatalok 97,8 százaléka ismeri a mesterséges intelligenciát vagy hallott már róla, vagyis a téma érdekli és érinti is a gyerekeket. A GVH szélesebb körben is kíváncsi rá, mit gondolnak a diákok az AI-ról, ezért egy országos pályázatot hirdetett az 5-8. osztályos tanulók számára. November 15-ig lehet jelentkezni előadással, rövid videóval, plakáttal. A pályázat részletei szintén megtalálhatók a GVH honlapján – tette hozzá Gondolovics Katalin.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A gyerekekre leselkedő digitális veszélyekre figyelmeztet a GVH is

oktatás

program

gvh

kiberbiztonság

gyerekek

felkészítés

gazdasági versenyhivatal

gondolovics katalin

digitális tudatosság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már biztosan balatoni hajórekordot hoz 2025, és téli leállás sem lesz

Már biztosan balatoni hajórekordot hoz 2025, és téli leállás sem lesz

A bűvös kétmilliós utasszámot már augusztus 29-én, a tavalyi rekordévnél korábban elérte a Bahart. Az előző nyárinál képest csaknem 5 százalékkal több utas, összesen 1 millió 630 ezren vették igénybe a hajózási társaság szolgáltatásait, a legtöbben a Füred katamaránnal és a Tomaj, valamint a Balaton nevű új hajókkal utaztak. Hétfőn pedig kezdetét vette az őszi hajózási szezon. Minderről Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump szerint "sokkoló" az orosz olaj vásárlása, vadászgépek jönnek a NATO keleti szárnyára - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Trump szerint "sokkoló" az orosz olaj vásárlása, vadászgépek jönnek a NATO keleti szárnyára - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Donald Trump szigorúbb szankciókat és az orosz olaj vásárlásának leállítását sürgette, miközben több NATO-tagország katonai erőket telepít a szövetség keleti szárnyára. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz csapatok átvették az irányítást egy délkeleti falu felett. Magyarország is csatlakozott ahhoz az ENSZ-nyilatkozathoz, amely elítéli az orosz drónok lengyel légtérbe való behatolását. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz–ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi történhetett? Eltiltották a világsztár edzőt, ezt senki nem látta jönni

Mi történhetett? Eltiltották a világsztár edzőt, ezt senki nem látta jönni

Nem közölték, hogy miért, csak &quot;biztonsági okokra&quot; hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I will never let your legacy die' - Charlie Kirk's widow gives tearful address after shooting

'I will never let your legacy die' - Charlie Kirk's widow gives tearful address after shooting

Erika Kirk vows to fight on against 'evil-doers' in her first statement since her husband was shot dead.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 13. 17:20
Páncélosok, helikopterek a hazai autópályákon - figyelmeztet a Honvédség
2025. szeptember 13. 16:20
Újabb MÁV-cáfolat: a daru nem siklott ki, csak a kerekei leugrottak a sínről
×
×
×
×