A gyerekekre leselkedő digitális veszélyekre figyelmeztet a GVH is

Az új tanév kezdetével a Gazdasági Versenyhivatal ismét felhívja az iskolák figyelmét a Digitális Tudatosság Programjára, amely a diákok biztonságos és tudatos internethasználatát támogatja.

„A Gazdasági Versenyhivatal 2024. elején indította el a Digitális Tudatosság Programot, aminek keretében iskolákban tartott interaktív tanórákon hívja fel a gyerekek figyelmét a tudatos internethasználatra” – mondta az InfoRádióban Gondolovics Katalin, a GVH szóvivője. Itt különböző helyzetgyakorlatokat, beszélgetéseket tartanak például a megtévesztő reklámokról – tette hozzá. A szóvivő elmondta,

felmérések alapján a 10-14 éves korosztály akár napi 2-3 órát is tölt az online térben, aminek során a gyerekek rengeteg információval találkoznak, amik a döntéseiket is befolyásolhatják.

Reklámokat, online vásárlási ajánlatokat láthatnak, melyek közül rengeteg tartalmaz megtévesztő dolgokat, befolyásoló eszközöket, ösztönzőket.

Gondolovics Katalin megjegyezte, hogy ennél a korcsoportnál ritkább az online vásárlás, jellemzőbb, hogy ingyenes játékokat, alkalmazásokat töltenek le, azonban itt is figyelni kell az adatok védelmére, illetve arra is, hogy sokszor kiderülhet, mégsem annyira ingyenes az az app, később fizetőssé válhat – magyarázta a GVH munkatársa. A versenyhivatal a Digitális Tudatosság Programban pont az ilyen veszélyekre hívja fel a diákok és a tanárok figyelmét.

Gondolovics Katalin szerint az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a gyermekek érdeklődőek és nyitottak, és sajnos elég sok problémával találkoznak, például az adathalászattal.

A program erre is felkészíti őket, azaz mi mindenre figyeljenek oda csaló e-mailek, üzenetek esetén, mi keltsen gyanút bennük, mire nem szabad rákattintani.

A programban való részvétel ingyenes, folyamatosan lehet jelentkezni rá a GVH honlapján keresztül – emelte ki a szóvivő.

A Gazdasági versenyhivatal munkatársa arról is beszélt, hogy nemrégiben egy pályázatot is meghirdettek a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Egy idén áprilisban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által publikált felmérés alapján a 13-16 éves kor közötti fiatalok 97,8 százaléka ismeri a mesterséges intelligenciát vagy hallott már róla, vagyis a téma érdekli és érinti is a gyerekeket. A GVH szélesebb körben is kíváncsi rá, mit gondolnak a diákok az AI-ról, ezért egy országos pályázatot hirdetett az 5-8. osztályos tanulók számára. November 15-ig lehet jelentkezni előadással, rövid videóval, plakáttal. A pályázat részletei szintén megtalálhatók a GVH honlapján – tette hozzá Gondolovics Katalin.