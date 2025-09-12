ARÉNA
Nyitókép: Magyar Építők

Olcsóbb M1-es sztrádamatrica: vége minden félreértésnek, itt van minden részlet

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

Aki egyben veszi meg a négy vármegyei matricát az M1-es autópályára, az 2026-ra csaknem féláron, 15 ezer forintért teheti ezt meg. Nem kell az érintett vármegyékben lakni hozzá, a matrica ugyanúgy éves lesz, mint a vármegyei matricák, és ugyanott lehet megvásárolni, ahol a többit – mondta el Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban.

Kedvezményes autópálya-matricát kapnak 2026-ban azok, akik az M1-es felújítása miatt többletterhet viselnek. A munkálatok idején hosszabb menetidővel kell számolni, ezért kompenzációként kedvezményt biztosít az állam a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyére autópálya-matricát vásárlóknak – mondta Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban.

„2026. január elsejétől egy teljesen új matricatípust vezetünk be, ami M1-es sztrádamatrica néven fog futni” – tette hozzá, majd kifejtette a részleteket is.

Aki négy vármegyére, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron vármegyékre együttesen veszi meg a megyei matricát, az 15 ezer forintért vásárolhatja meg,

ami jóval kedvezményesebb ár ahhoz képest, mintha valaki külön-külön venné meg ezeket a matricákat. Az M1-es autópálya felújítása most, szeptember 15-én kezdődik, és ehhez kapcsolódóan jön létre 2026-ban a kedvezményes új matricatípus, de kizárólag akkor, ha valaki mind a négy matricát együtt venné meg. „Megyei matricákról beszélünk, és egész évesről” – hangsúlyozta.

A kérdésre, hogy milyen feltételekhez van kötve a vásárlás, ezekben az érintett vármegyékben kell-e lakcímmel rendelkezni hozzá, Bartal Tamás így fogalmazott: egyelőre az az egyetlen megkötés, hogy a 3,5 tonna feletti tehergépkocsik nem vehetik igénybe.

„Egyéb megkötést egyelőre nem kívánunk alkalmazni, tehát mindenki, aki egyben megvásárolja ezt a négy matricát, megkapja ezt a kedvezményt, vagyis közel 50 százalékkal olcsóbban veheti meg ezt a négyes matricakombót” – fogalmazott, hozzátéve: ez a matrica 2026-ra lesz érvényes, ugyanúgy, mint a vármegyei matricák, vagyis már az előértékesítési időszakban,

2025 végén is meg lehet venni, és 2026. január 1-től 2027. január 31-ig lesz érvényes.

Az új matricatípust ugyanott lehet kapni, ahol az összes többit: az applikációkban, az internetes oldalakon és azoknál a benzinkutaknál, amelyek továbbra is vállalják ennek az értékesítését.

„Mi mindenkinek a nemzetiutdij.hu weboldalt javasoljuk, ami mobiltelefonra optimalizált. Itt garantáltan nincsen semmiféle rejtett költség, sem kényelmi díj, amit a törvény is tilt, de azt nem tudjuk, hogy bizonyos applikációk vagy továbbértékesítők milyen rejtett költségeket számítanak fel akár az applikáció, akár egyéb szolgáltatások használatáért. Egyébként folyamatosan monitorozzuk ezeket, hogy védjük a fogyasztókat.

A nemzetiutdij.hu weboldalon érdemes megvásárolni a matricát, mert itt bármikor visszakereshető, és nincsen lehetőség hibázni,

hiszen ha egyszer regisztráltunk és megadtuk a rendszámunkat, onnantól kezdve nem lehet elírni. Ha mégis elírtuk valahol másnál, akkor is érdemes ide átjönni, és a videós ügyfélszolgálaton nagyon gyorsan ki tudjuk javítani a hibákat, ráadásul bizonyos dolgokat ingyen tudunk javítani. Tehát például valaki a a rendszámban összekeveri a nagy O betűt és a nullát, vagy a nagy I betűt és az egyest, azt például teljesen ingyenesen javítjuk ki” – mondta.

Az olcsóbb M1-es matricát az autópálya felújítása miatt kínálják.

„Az M1-es autópálya olyan átalakításon esik át, ami az elmúlt száz év egyik legnagyobb útépítési beruházása Magyarországon. A sztráda az M0-stól egészen Győrig megújul, és a kétszer két sáv mellé kiépül egy plusz sáv az országhatárig . Ez több részletben fog megvalósulni, a munkák 2029-ig tartanak. Ez azt jelenti, hogy új sztrádaszakasz is épül, hiszen a kiegészítő plusz sáv lényegében új építésnek minősül” – mondta Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban.

