Először csökken a sztrádamatrica ára

A gyorsforgalmi utak fizetőssé válása óta még sosem csökkent az autópálya-matrica ára hazánkban, de 2026-ban ez megtörténik – írja a Világgazdaság. Igaz, hogy nem a teljes hálózatra, hanem öt vármegyére érvényes, de akkor is példa nélküli.

2024 februárjában teljesen lezárták az M30-as autópálya Miskolc északi része és Szikszó közötti szakaszát, mert az útpálya megsüllyedt. A javítási munkálatok jelenleg is zajlanak, ezért kompenzációként 2026-ban 65 százalékos útdíjkedvezménnyel bárki megvásárolhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére érvényes matricát, mindössze 2500 forintért. A kedvezmény nemcsak az M30-asra, hanem az M3-as autópályára és a vármegye összes fizetős útjára érvényes.

Emellett az M1-es felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyében (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők mindössze 15 ezer forintért – körülbelül fél áron – használhatják Budapest és Győr között az M1-est.

Az e-matricás rendszerben az adott vármegyei jogosultság a vármegye közigazgatási határán túl a szomszédos vármegye első lehajtójáig érvényes.

Az M1 regionális matricával 808 kilométer hosszú gyorsforgalmi útszakasz vehető majd igénybe. Tulajdonképpen az M1 Hegyeshalom országhatárt elérhetjük Budapest mellett Hatvantól, Lajosmizsétől, Szolnoktól, Paks-északtól és Balatonvilágostól is.