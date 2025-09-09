Kiderült, mennyibe kerülnek jövőre az autópálya-matricák – íme az árak

Már ismert, hogy mennyibe kerülnek a jövő évi autópálya-matricák, miután közzétették az augusztusi inflációs adatot. A szabályozás szerint a díjak évről évre a nyár végi fogyasztói árindexhez igazodnak – írja a Portfolio. Bár a tarifák ismét emelkednek, lesznek olyan autósok, akik kedvezményt kapnak az M1-es autópályán.

A hatályos rendelet szerint az autópálya-matricák díját minden évben az előző augusztusig számított infláció alapján kell meghatározni.

Ez most 4,3 százalék lett, így az árak – tízesekre történő kerekítést követően – ennek megfelelően emelkednek. A személyautókra 6910 forint a 10 napos, 61 760 az éves bérlet.

Az idei árak a számítások szerint (Ft) D1M

Napi: 2770

10 napos: 3450

Havi: 5590

Éves: 61 760

Vármegyei: 7190

D1 (személyautó) Napi: 5550

10 napos: 6910

Havi: 11 170 Éves: 61 760 Vármegyei: 7190

D2 Napi: 7890 10 napos: 10 040 Havi: 15 820 Éves: 87 650 Vármegyei: 14 370

U Napi: 5550

10 napos: 6910 Havi: 11 170

Éves: 61 760 Vármegyei: 7190

Külön szabály vonatkozik az egynapos matricára: az Európai Unió előírása szerint ennek ára legfeljebb az éves matrica árának 9 százaléka lehet.

Kedvezmény az M1-en a felújítás miatt

A kormány bejelentée szerint 2026-ban kedvezményes áron válthatnak éves autópálya-matricát azok, akik az M1-es autópálya felújítása miatt mindennapjaikban többletterhet viselnek. Az érintett vármegyékben (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők 15 ezer forintért juthatnak hozzá a megyei bérletekhez.

Nincs kényelmi díj

Szeptembertől megszűnt az online vásárlásokhoz kapcsolódó kényelmi díj. A kormány számításai szerint ezzel az autósok összesen mintegy 2 milliárd forintot spórolhatnak meg.