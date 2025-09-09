ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Kiderült, mennyibe kerülnek jövőre az autópálya-matricák – íme az árak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kijött a hivatalos augusztusi inflációs adat, amelyhez hozzáköti a jogszabály a matrica árát, így lehet tudni, mennyibe fognak kerülni 2026-ban az autópálya-matricák.

Már ismert, hogy mennyibe kerülnek a jövő évi autópálya-matricák, miután közzétették az augusztusi inflációs adatot. A szabályozás szerint a díjak évről évre a nyár végi fogyasztói árindexhez igazodnak – írja a Portfolio. Bár a tarifák ismét emelkednek, lesznek olyan autósok, akik kedvezményt kapnak az M1-es autópályán.

A hatályos rendelet szerint az autópálya-matricák díját minden évben az előző augusztusig számított infláció alapján kell meghatározni.

Ez most 4,3 százalék lett, így az árak – tízesekre történő kerekítést követően – ennek megfelelően emelkednek. A személyautókra 6910 forint a 10 napos, 61 760 az éves bérlet.

Külön szabály vonatkozik az egynapos matricára: az Európai Unió előírása szerint ennek ára legfeljebb az éves matrica árának 9 százaléka lehet.

Kedvezmény az M1-en a felújítás miatt

A kormány bejelentée szerint 2026-ban kedvezményes áron válthatnak éves autópálya-matricát azok, akik az M1-es autópálya felújítása miatt mindennapjaikban többletterhet viselnek. Az érintett vármegyékben (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők 15 ezer forintért juthatnak hozzá a megyei bérletekhez.

Nincs kényelmi díj

Szeptembertől megszűnt az online vásárlásokhoz kapcsolódó kényelmi díj. A kormány számításai szerint ezzel az autósok összesen mintegy 2 milliárd forintot spórolhatnak meg.

Kiderült, mennyibe kerülnek jövőre az autópálya-matricák – íme az árak

