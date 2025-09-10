ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda
Pensioners finances. An old lady counts Hungarian money, Pension in Hungary. close up
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Kiderült, mennyivel nő novemberben a nyugdíj – a Nyugdíjguru forintra kiszámolta

Infostart

A friss KSH jelentés tükrében a 2025 novemberben várható nyugdíjemelési korrekció végleges mértékes valószínűsíthetően másfél százalék lesz – közölte Farkas András nyugdíjszakértő.

A novemberi korrekciós emelés végleges százalékos mértékét a 2025. január-augusztus hónapokban mért tényadatok határozzák meg, az erről szóló KSH-gyorstájékoztató kedden jelent meg. Az első nyolc havi nyugdíjas infláció átlaga 4,75 százalék volt, míg az általános fogyasztói árindex idei nyolchavi átlaga ennél kicsivel alacsonyabb mértékű, 4,7 százalék volt.

Farkas András számításai szerint így a korrekciós emelés mértéke 1,5 százalék lehet, így a 3,2 százalékos januári emeléssel együtt az idén 4,7 százalékkal nőnének az időskori ellátások.

A szakértő azt is kifejtette, hogy novemberi nyugdíjjal együtt egy összegben kifizetik a 2025. január-október hónapokra, valamint a 2025. februári 13. havi nyugdíjra eső, összesen 11 havi emelési korrekciót, míg a novemberi és a decemberi nyugdíj már az emelt összegben érkezik.

A 2025. évi nyugdíjemelések, így a kiegészítő nyűdíjemelés is, azokra vonatkoznak, akiknek 2025. január 1-je előtt állapítottak meg öregségi nyugdíjat, hozzátartozói ellátást, korhatár előtti ellátást, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, illetve a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt kéttucatnyi egyéb ellátást.

A korrekciós emelés révén 105 milliárd forint plusz pénz áramlik majd a jogosultak pénztárcájába.

A Nyugdíjguru számításai szerint a jelenleg 245 300 forintos átlagnyugdíj esetében 3679,5 forint lesz a havi emelés, így visszamenőlegesen 40 475 forint jár majd, míg a novemberi nyugdíj összege 248 980 forintra nő.

A medián nyugdíj nagyjából 217 000 forint, ebben az esetben a havi növekmény 3255 forint lesz, az egyösszegű novemberi kifizetés pedig 35 805 forint. A novemberi nyugdíj összege 220 255 forintra nő.

