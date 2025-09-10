ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.29
usd:
336.29
bux:
101532.64
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Az anyja életére tört, de előtte még telefonált egyet

Infostart

A Pest vármegyei nyomozók elfogták azt a férfit, aki édesanyja megölésére készült.

Szeptember 3-án este egy 34 éves férfi felhívott egy lelkisegély-szolgálatot, mert úgy érezte, valakivel beszélnie kell. A hívást fogadó munkatárs azonban hamar szembesült azzal, hogy nem egy átlagos beszélgetés kerekedett a történetből - olvasható a police.hu beszámolójában.

férfi ugyanis elmondta, hogy szerezni fog egy 38-as kaliberű pisztolyt,

az édesanyjához megy és lelövi,

majd saját magával is végezni fog. Az önkéntes a mintegy 15 perces beszélgetés során próbálta lebeszélni a telefonálót tettei megvalósításáról.

A hívás alapján a Pest vármegyei rendőrök azonosították a telefonálót, és még aznap elfogták szigetszentmiklósi lakásában, majd előállították.

Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a középkorú férfi egy késsel már többször megfenyegette az édesanyját.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Kezdőlap    Belföld    Az anyja életére tört, de előtte még telefonált egyet

szigetszentmiklós

lelki segély

gyilkossság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Talányosan reagált Donald Trump a Lengyelországot ért orosz támadásra

Talányosan reagált Donald Trump a Lengyelországot ért orosz támadásra

"Na, itt kezdődik!" - írta ki Trump a közösségi oldalára a Lengyelországot ért orosz dróntámadásra reagálva, de vajon mire gondolt?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen, ami a Skandináv lottón történt: íme a 37. hét nyerőszámai

Hihetetlen, ami a Skandináv lottón történt: íme a 37. hét nyerőszámai

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/37. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump ally Charlie Kirk shot at campus event in Utah

Trump ally Charlie Kirk shot at campus event in Utah

Kirk - known for holding campus debates - was at a busy outdoor event when he was shot in the neck; a spokesperson says it "doesn't look good".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 21:49
Orbán Viktor más utat választott, mint Ursula von der Leyen Izrael kapcsán
2025. szeptember 10. 21:00
Üveg a iskolai ételben, azonnal lépett a rendőrség
×
×
×
×