Az anyja életére tört, de előtte még telefonált egyet

Szeptember 3-án este egy 34 éves férfi felhívott egy lelkisegély-szolgálatot, mert úgy érezte, valakivel beszélnie kell. A hívást fogadó munkatárs azonban hamar szembesült azzal, hogy nem egy átlagos beszélgetés kerekedett a történetből - olvasható a police.hu beszámolójában.

férfi ugyanis elmondta, hogy szerezni fog egy 38-as kaliberű pisztolyt,

az édesanyjához megy és lelövi,

majd saját magával is végezni fog. Az önkéntes a mintegy 15 perces beszélgetés során próbálta lebeszélni a telefonálót tettei megvalósításáról.

A hívás alapján a Pest vármegyei rendőrök azonosították a telefonálót, és még aznap elfogták szigetszentmiklósi lakásában, majd előállították.

Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a középkorú férfi egy késsel már többször megfenyegette az édesanyját.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!