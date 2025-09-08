ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főépülete Székesfehérváron 2021. október 15-én. Az intézmény új tömbje a Modern városok program részeként, 11,5 milliárd forintból épülhet meg.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Nem kell már korlátozni a vízfogyasztást a székesfehérvári Szent György Kórházban

Infostart / MTI

Megszűntek a korlátozások, ismét teljeskörűen használható a víz a székesfehérvári Szent György Kórházban - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Azt írták: az NNGYK hétfőn felszólította a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházat, hogy vonja vissza saját hatáskörében hozott és fenntartott valamennyi vízfogyasztási korlátozó intézkedését.

"A vizsgálati eredmények igazolták, hogy a vízbiztonsági engedéllyel rendelkező adagolószivattyú beépítése, a folyamatos fertőtlenítés beállítása, valamint a vízhálózat átmosatása eredményre vezetett azokon a helyeken, ahol rendeltetésszerűen használják a vizes szerelvényeket. Ezért nincs szükség további vízfogyasztási korlátozásokra" - áll a közleményben.

Belföld

kórház

székesfehérvár

vízhálózat

nngyk

