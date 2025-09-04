Megrövidítik az egyik fontos budapesti villamosjáratot

A 41-es villamos rövidített útvonalon, a Bécsi út / Vörösvári út és a Balatoni út között közlekedik szeptember 6-án és 7-én, szombaton és vasárnap karbantartás miatt.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a Savoya Park és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között pótlóbusz jár.

A 41-es villamos külső, Kelenvölgy-Péterhegy és a Kamaraerdei Ifjúsági Park közötti szakaszáról a belváros felé utazóknak érdemes a Péterhegyi úton közlekedő 150-es, 250-es, 250B, 251-es és 251A, illetve a kamaraerdei 87-es, 87A, 187-es autóbuszokat, majd az M4-es metrót igénybe venni.