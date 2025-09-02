A rendőrség is megerősítette: emut üldöztek a 67-es úton

Meghökkentő látványban volt része hétfőn autósoknak: a 67-es gyorsúton egy emu Kaposvár felé szaladt az aszfalton, mögötte üldöző férfiak – írja a sonline.hu.

Többen a sajtónak is jelezték a történteket, ám fotó vagy videó nem készült a menekülőről és az üldözőkről, és a másik sávban haladók sem tudták őket lencsevégre kapni.

A megyei portál megkereste az ügyben a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatát, és megérdeklődte, hozzájuk is eljutott-e az emu híre, hiszen akár potenciálisan veszélyes közúti szituáció is kialakulhatott volna.

A rendőrség megerősítette az értesülést, miszerint érkezett hozzájuk bejelentés az emu miatt, arra közlekedő autóvezetők szóltak be a rendőrségre. A járőrök ki is érkeztek a megadott helyszínre, de nem találkoztak sem a futómadárral, sem az üldözőivel. Így nem derült fény a rejtélyre honnan jött és hová tartott a Somogyban nem őshonos, de jó pár helyen tartott futómadár.