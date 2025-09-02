ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.37
usd:
338.67
bux:
103259.72
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

A rendőrség is megerősítette: emut üldöztek a 67-es úton

Infostart

A vígjátékba illő jelenetet sajnos senkinek sem sikerült lencsevégre kapnia, így végül a nagytestű futómadárnak és üldözőinek is nyoma veszett.

Meghökkentő látványban volt része hétfőn autósoknak: a 67-es gyorsúton egy emu Kaposvár felé szaladt az aszfalton, mögötte üldöző férfiak – írja a sonline.hu.

Többen a sajtónak is jelezték a történteket, ám fotó vagy videó nem készült a menekülőről és az üldözőkről, és a másik sávban haladók sem tudták őket lencsevégre kapni.

A megyei portál megkereste az ügyben a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatát, és megérdeklődte, hozzájuk is eljutott-e az emu híre, hiszen akár potenciálisan veszélyes közúti szituáció is kialakulhatott volna.

A rendőrség megerősítette az értesülést, miszerint érkezett hozzájuk bejelentés az emu miatt, arra közlekedő autóvezetők szóltak be a rendőrségre. A járőrök ki is érkeztek a megadott helyszínre, de nem találkoztak sem a futómadárral, sem az üldözőivel. Így nem derült fény a rejtélyre honnan jött és hová tartott a Somogyban nem őshonos, de jó pár helyen tartott futómadár.

Kezdőlap    Belföld    A rendőrség is megerősítette: emut üldöztek a 67-es úton

rendőrség

madár

kaposvár

üldözés

67-es út

emu

somogy vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Az Otthon Start Programhoz köthető lakáspiaci élénkülés nyomán szinte mindenhol csökkent a vevők alkupozíciója, ennek részben az is az oka, hogy az eladók augusztusban egyelőre nem emelték jelentősen az árakat – derül ki az ingatlan.com adataiból.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túlélő üzemmódba kapcsolt a forint

Túlélő üzemmódba kapcsolt a forint

Nagy mozgások vannak ma a forint piacán. Európában egyre jobban fokozódik a kötvénypiaci helyzet. Az angol 30 éves államkötvényhozam 27 éve nem volt ilyen magas, de nagyot emelkedtek a francia kötvényhozamok is, miközben nagyot gyengült az euró. Egyértelműen kockázatkerülő hangulat van. Egy ilyen helyzetben a nap elején nagyot gyengült a forint, főleg a dollárral szemben. Az amerikai piacnyitás óta valamelyest javult a helyzet. Gyengül vissza a dollár, ami a forintot is stabilizálja. Makro adat fronton az amerikai ISM feldolgozóipari BMI egy kicsit javult, de ennek ellenére a nagyképet nem tudja megváltoztatni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kongatják a vészharangot, brutálisan bezuhant a hazai sörforgalom: ezt már a legnagyobb főzdék is megérzik

Kongatják a vészharangot, brutálisan bezuhant a hazai sörforgalom: ezt már a legnagyobb főzdék is megérzik

A Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója szerint a fiatalabb generáció tudatosabban fogyaszt, sokan már inkább teljesen kerülik az alkoholt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

It is a big week for Xi Jinping, who will host Vladimir Putin and Kim Jong Un in Beijing at a massive military parade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 16:13
Orbán Viktor: a Tisza Párt mögött eddig sem volt teljesítmény
2025. szeptember 2. 15:39
Több mint 800 új busz – a MÁV-é lesz Közép-Európa legnagyobb közúti közszolgáltató flottája
×
×
×
×