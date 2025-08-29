Végleg bezár a közel 100 éves cukrászda

A családi tradíciót ápoló cukrászda évtizedeken át szolgálta ki vendégeit minőségi fagylaltokkal, ám a gazdasági körülmények miatt most kénytelenek lehúzni a rolót. A tulajdonosok ugyanakkor azt ígérik, ha lehetőség nyílik rá, folytatják a sárvári fagyi hagyományát - írta a Heol. A portál megjegyzi: nem először került nehéz helyzetbe a Sárvári, 2023-ban szintén a bezárás szélére sodródtak, mert nem tudták kifizetni a magas számlákat.

"Még nem tudjuk hol és mikor fogunk újranyitni, ha a gazdasági körülmények és a lehetőségeink megengedik természetesen folytatjuk a családi tradíciót hogy ne maradjatok Sárvári fagyi nélkül.

Szeptember első hetében még nyitva vagyunk. A készlet erejéig szeretettel várunk Benneteket!" – olvasható a tulajdonosok Facebook-bejegyzésében.

A Sárvári Cukrászdát Sárvári Kálmán alapította 1927-ben, jelenlegi helyére 1937-ben költözött.

