Kezet rázott Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában – a nap hírei

Alaszkában tárgyal ma az amerikai és az orosz elnök, a csúcs magyar idő szerint este fél 10-kor kezdődött. Az anchorage-i katonai bázison első körben a két politikus tárgyal, ezután csatlakoznak hozzájuk a delegációk. A fő téma az ukrajnai háború mielőbbi lezárása, az amerikai elnök szándéka szerint első lépésben egy tűzszünet elérése. Donald Trump korábban úgy nyilatkozott: az üzlet csak azután jöhet, ha sikerül rendezni a háború ügyét. Kijelentette, ha Vlagyimir Putyin nem vet véget a háborúnak, annak súlyos következményei lesznek. Beszélt arról is, hogy eredményes tárgyalás esetén a csúcstalálkozó előkészítése lehet egy következő, hármas csúcsnak, amelyen már részt venne az ukrán elnök is. Ennek témája lehetne, ahogy Donald Trump fogalmazott, a területek csereberéje.

Az új lengyel elnök a NATO legerősebb európai hadseregét szeretné felállítani. Karol Nawrocki erről a Lengyel Hadsereg Ünnepe alkalmából rendezett varsói katonai díszszemlén beszélt. Az elnök szorgalmazta a védelmi kiadások emelését a GDP 5 százalékára, és kész támogatni egy 500 ezer fős hadsereg létrehozását is.

Betörtek a honvédség kecskeméti repülőterére és vadászgépek alkatrészeit lopták el ismeretlenek. A Blikk úgy tudja, hogy átvágták a támaszpont kerítését, majd a MiG–29-es vadászgépek lokátortereiből vittek el alkatrészeket. A honvédelmi miniszter belső vizsgálatot rendelt el. Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza párt politikusa szerint a NATO szövetségi biztonsága is sérült azzal, hogy ismeretlenek betörhettek a kecskeméti katonai repülőtérre.

A hőség miatt piros figyelmeztetést adott ki 7 vármegyére holnapra a meteorológiai szolgálat. Az ország középső és déli részén a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 Celsius-fokot.

Visszafogott volt a kereslet az építőanyag-piacon az első fél évben – közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Az ÉVOSZ építőanyag-kereskedelmi tagozatának első félévi értékelése szerint bizonyos termékcsoportoknál csökkent a kereslet, a vásárlók árérzékenysége pedig nőtt.

A 4iG több lépcsőben tőkét von be az űripari leányvállalatába, a 4iG Űr és Védelmi Zrt.-be. Első lépésben 36 milliárd, a másodikban további 54 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre ugyanaz a két magántőkealap. Ezzel a befektetők összesen maximum 49 százalékos tulajdonrészt szerezhetnek az űr- és védelmi ipari holdingvállalatban.

Műszaki ellenőrzést rendelt el a BKV-nál az elmúlt napokban kigyulladt autóbuszok miatt a fővárosi kormányhivatal. Közleményükben aggasztónak és elfogadhatatlannak nevezi, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát.

A busztüzek után azt vizsgálják a BKV szakemberei, hogy a karbantartásnál van-e olyan dolog, ami miatt a tüzek megismétlődhetnek – jelentette ki a főpolgármesteri hivatal igazgatója. Kiss Ambrus az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a szerdán kiégett jármű egy viszonylag fiatal, tíz éves, török gyártmányú busz volt. A csütörtökön kigyulladt két Mercedes busz ugyanakkor jóval idősebb, ezeket már le kellett volna cserélni, de a kormány nem hagyta jóvá a hitelfelvételt.

A gyermekek digitális védelméről nyújtott be törvényjavaslatot Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője. Az előterjesztés értelmében minden forgalmazónak látható helyen egy feliratot kell elhelyeznie a digitális eszközök mellé, amelyen feltüntetik, hogy az eszközök használata 6 éves kor alatt nem ajánlott.

A világ 30 ezer felsőoktatási intézménye közül 4 magyar egyetem került a legjobbak közé a shanghaji felsőoktatási rangsor 2025-ös listáján - tudatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem került fel a rangos listára.

Mintegy 9 milliárd forintos beruházás keretében teljeskörűen felújítja és tehetséggondozó központtá alakítja az egykori Nemzeti Casino pécsi épületét a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány. A 2027-ben záruló felújítás után több mint 300 diák tanulhat az épületben.

Ősszel lebontják a Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátót, mert balesetveszélyessé vált. A fa építményt gombák támadták meg. A Pilisi Parkerdő már nyár elején lezárta az építményt, mert a korhadástól dőlni kezdett.

Szétverték a tüntetők Újvidéken a kormánypárt több irodáját. A rendőrök könnygázt vetettek be. Csütörtök este Belgrádban és több mint 30 szerbiai településen folytatódtak a kormány elleni tüntetések.

Svédországban, Örebro városában lövöldözés történt egy mecsetnél. Két ember megsérült. A rendőrség gyanúja szerint az akció bűnbandák leszámolása lehet.

A késések, a pénzügyi veszteségek és az infrastrukturális gondok miatt menesztették a német állami vasúttársaság, a Deutsche Bahn vezérigazgatóját. A korábbi felmérések alapján a német vasúti járatok 62,5 százaléka érkezett meg időben.

Spanyolországban a katasztrófavédelem ma is folytatta a küzdelmet az elmúlt 20 év legnagyobb, 157 ezer hektáros területet érintő bozóttűzével. A tűzvész halálos áldozatainak száma 7-re emelkedett.

Fertőzött sajt okozott listeria-járványt Franciaországban, két ember meghalt, írja az Euractiv. A francia hatóságok visszahívták a gyárban készült, augusztus 9-ig forgalmazott sajtokat.