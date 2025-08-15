ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek Mária
Nyitókép: Pixabay

Kezet rázott Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Alaszkában tárgyal az amerikai és az orosz elnök az ukrajnai háború lezárásáról. Vizsgálatot indított a honvédelmi minisztérium a Kecskeméten kifosztott MIG-ek ügyében. A hőség miatt piros figyelmeztetést adtak ki 7 vármegyére holnapra. Az InfoRádió legfontosabb hírei pénteken.

Alaszkában tárgyal ma az amerikai és az orosz elnök, a csúcs magyar idő szerint este fél 10-kor kezdődött. Az anchorage-i katonai bázison első körben a két politikus tárgyal, ezután csatlakoznak hozzájuk a delegációk. A fő téma az ukrajnai háború mielőbbi lezárása, az amerikai elnök szándéka szerint első lépésben egy tűzszünet elérése. Donald Trump korábban úgy nyilatkozott: az üzlet csak azután jöhet, ha sikerül rendezni a háború ügyét. Kijelentette, ha Vlagyimir Putyin nem vet véget a háborúnak, annak súlyos következményei lesznek. Beszélt arról is, hogy eredményes tárgyalás esetén a csúcstalálkozó előkészítése lehet egy következő, hármas csúcsnak, amelyen már részt venne az ukrán elnök is. Ennek témája lehetne, ahogy Donald Trump fogalmazott, a területek csereberéje.

Az új lengyel elnök a NATO legerősebb európai hadseregét szeretné felállítani. Karol Nawrocki erről a Lengyel Hadsereg Ünnepe alkalmából rendezett varsói katonai díszszemlén beszélt. Az elnök szorgalmazta a védelmi kiadások emelését a GDP 5 százalékára, és kész támogatni egy 500 ezer fős hadsereg létrehozását is.

Betörtek a honvédség kecskeméti repülőterére és vadászgépek alkatrészeit lopták el ismeretlenek. A Blikk úgy tudja, hogy átvágták a támaszpont kerítését, majd a MiG–29-es vadászgépek lokátortereiből vittek el alkatrészeket. A honvédelmi miniszter belső vizsgálatot rendelt el. Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza párt politikusa szerint a NATO szövetségi biztonsága is sérült azzal, hogy ismeretlenek betörhettek a kecskeméti katonai repülőtérre.

A hőség miatt piros figyelmeztetést adott ki 7 vármegyére holnapra a meteorológiai szolgálat. Az ország középső és déli részén a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 Celsius-fokot.

Visszafogott volt a kereslet az építőanyag-piacon az első fél évben – közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Az ÉVOSZ építőanyag-kereskedelmi tagozatának első félévi értékelése szerint bizonyos termékcsoportoknál csökkent a kereslet, a vásárlók árérzékenysége pedig nőtt.

A 4iG több lépcsőben tőkét von be az űripari leányvállalatába, a 4iG Űr és Védelmi Zrt.-be. Első lépésben 36 milliárd, a másodikban további 54 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre ugyanaz a két magántőkealap. Ezzel a befektetők összesen maximum 49 százalékos tulajdonrészt szerezhetnek az űr- és védelmi ipari holdingvállalatban.

Műszaki ellenőrzést rendelt el a BKV-nál az elmúlt napokban kigyulladt autóbuszok miatt a fővárosi kormányhivatal. Közleményükben aggasztónak és elfogadhatatlannak nevezi, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát.

A busztüzek után azt vizsgálják a BKV szakemberei, hogy a karbantartásnál van-e olyan dolog, ami miatt a tüzek megismétlődhetnek – jelentette ki a főpolgármesteri hivatal igazgatója. Kiss Ambrus az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a szerdán kiégett jármű egy viszonylag fiatal, tíz éves, török gyártmányú busz volt. A csütörtökön kigyulladt két Mercedes busz ugyanakkor jóval idősebb, ezeket már le kellett volna cserélni, de a kormány nem hagyta jóvá a hitelfelvételt.

A gyermekek digitális védelméről nyújtott be törvényjavaslatot Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője. Az előterjesztés értelmében minden forgalmazónak látható helyen egy feliratot kell elhelyeznie a digitális eszközök mellé, amelyen feltüntetik, hogy az eszközök használata 6 éves kor alatt nem ajánlott.

A világ 30 ezer felsőoktatási intézménye közül 4 magyar egyetem került a legjobbak közé a shanghaji felsőoktatási rangsor 2025-ös listáján - tudatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem került fel a rangos listára.

Mintegy 9 milliárd forintos beruházás keretében teljeskörűen felújítja és tehetséggondozó központtá alakítja az egykori Nemzeti Casino pécsi épületét a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány. A 2027-ben záruló felújítás után több mint 300 diák tanulhat az épületben.

Ősszel lebontják a Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátót, mert balesetveszélyessé vált. A fa építményt gombák támadták meg. A Pilisi Parkerdő már nyár elején lezárta az építményt, mert a korhadástól dőlni kezdett.

Szétverték a tüntetők Újvidéken a kormánypárt több irodáját. A rendőrök könnygázt vetettek be. Csütörtök este Belgrádban és több mint 30 szerbiai településen folytatódtak a kormány elleni tüntetések.

Svédországban, Örebro városában lövöldözés történt egy mecsetnél. Két ember megsérült. A rendőrség gyanúja szerint az akció bűnbandák leszámolása lehet.

A késések, a pénzügyi veszteségek és az infrastrukturális gondok miatt menesztették a német állami vasúttársaság, a Deutsche Bahn vezérigazgatóját. A korábbi felmérések alapján a német vasúti járatok 62,5 százaléka érkezett meg időben.

Spanyolországban a katasztrófavédelem ma is folytatta a küzdelmet az elmúlt 20 év legnagyobb, 157 ezer hektáros területet érintő bozóttűzével. A tűzvész halálos áldozatainak száma 7-re emelkedett.

Fertőzött sajt okozott listeria-járványt Franciaországban, két ember meghalt, írja az Euractiv. A francia hatóságok visszahívták a gyárban készült, augusztus 9-ig forgalmazott sajtokat.

Napok alatt összeomlott az orosz betörés, baj van a legendás Patriot-rendszerekkel - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ma este, magyar idő szerint várhatóan 9:30-kor kezdődik a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök személyes találkozója Alaszkában. Az eseménytől nem remélhető áttörés, már csak azért sem, mert az orosz haderő két fontos város, Pokrovszk és Kosztyantynivka körül is bekerítheti hamarosan az ukrán katonákat. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Oroszország Szamara régióját. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Mit ünneplünk augusztus 20-án? A Szent István Nap az államalapítás és az új kenyér ünnepe - Programok és tűzijáték 2025-ben

Augusztus 20. az alkotmányban rögzített hivatalos nemzeti ünnep: az államalapítás és Szent István király, illetve az új kenyér ünnepe is.

Trump and Putin holding Ukraine talks after warm greeting in Alaska

The US and Russian leaders exchanged two handshakes as they met on a red carpet before travelling together to the summit.

