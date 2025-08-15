ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek
vonat, deutsche bahn, német vasút,
Nyitókép: Unsplash

Itt a vége – a kormány lépett rá a vészfékre a német állami vasúttársaságnál

Infostart

A közelmúltban Baden-Württembergben a mozdonyvezető egy földcsuszamlás miatt igyekezett a szerelvényt fékezni, annak több kocsija azonban oldalára dőlt. Másfél hónappal később a szövetségi közlekedési miniszter lépett a vészfékre, új startégiát követelve a német vasút, a Deutsche Bahn számára. A címzett a vezérigazgató, Richard Lutz volt, akinek nyolc év után útilaput kötöttek a talpára.

Noha a miniszter, Patrick Schneider csütörtök esti bejelentése meglepetésként hatott, bár szakértők szerint az már hosszabb ideje a levegőben lógott. A német vasút ugyanis hosszú ideje a legnépszerűbb tömegközlekedési eszköz Németországban, ez a népszerűség azonban szinte évről évre fokozatosan csökkent. Az okot mindenekelőtt a sorozatos késések jelentették, amelyek az utasok egyre erősebb felháborodását váltották ki.

A szakértők ugyanakkor emlékeztettek arra is, hogy a Deutsche Bahnon utazók az úgynevezett Deutschlandticket (Németország bérlet) kiváltságos kedvezményezettjei voltak. A Scholz-kormány a szóban forgó bérletet 2023-ban vezette be. Ez azt biztosította, hogy az utasok havi 49 euróért használhatják a helyi tömegközlekedési eszközöket, és ugyancsak 49 euróért a vasút másodosztályán beutazhatják az egész országot.

Mindez azt eredményezte, hogy a vasút a korábbiaknál is keresettebbé vált.

Már a korábbi beszámolók is többnyire arról szóltak, hogy a Deutsche Bahn járatainak pontossága mindezzel fordított arányban állt. Hosszú ideje szűnni nem akaró panaszok érkeztek a késések miatt, amelyekről megdöbbentő adatok láttak napvilágot. Így volt ez többek között a tavaly június-júliusi németországi foci-Eb idején, illetve általánosságban leginkább a nyári hónapok alatt.

Önmagában már ez is jelentős mértékben növelte az utasok elégedetlenségét, a frusztrációt ugyanakkor növelte, hogy a jegyárak közben fokozatosan emelkedtek. A szakértők utaltak arra is, hogy a vasút évek óta veszteségesen működik, és olyan, fokozatosan romló infrastruktúrával rendelkezik, amely alkalmatlan a növekvő "kereslet" ellátására.

A bűnbak a vezérigazgató, a hivatalát nyolc éve ellátó Richard Lutz lett, akivel a miniszter szerződést bontott. Ő maga eddig nem nyilatkozott, de a hírek szerint az utód kijelöléséig még ellátja eddigi feladatait. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor a közlekedési miniszter úgy fogalmazott, hogy nem a személy most a legfontosabb, hanem a stratégia.

Az említett stratégiát pedig úgy határozta meg, hogy az állami vasútnak pontosabbá, biztonságosabbá, jövedelmezőbbé kell válnia és nem utolsósorban javítania kell az "ügyfél-elégedettségen".

A "Lutz-korszak" alatt ugyanis halmozódtak a problémák, a pontosság, a pénzügyi helyzet és az említett ügyfél-elégedettség a mélypontra süllyedt.

Az ARD közszolgálati médium utalt ara, hogy a távolsági járatok pontossága a 2017-ben regisztrált 78,5 százalékról tavaly 62,5 százalékra csökkent. Az idei év első felében a vonatok csak 63,4 százaléka érkezett meg a célállomásra 15 percnél kisebb késéssel, miközben a vállalat 760 millió eurós veszteséget könyvelt el.

A miniszter terve szerint a vállalat új stratégiáját szeptember végén mutatják be, illetve "ideális esetben" az új vezérigazgatót is.

"A vasútnak pontosnak, biztonságosnak és tisztábbnak kell lennie, a vállalatnak pedig hatékonyabbá és gazdaságosabbá kell válnia"

– hangzott a miniszter ars poeticája.

A portálok utaltak arra, hogy a vasút még az eddigi vezérigazgató regnálásának idején szerkezetátalakítási programba kezdett, ami a legfontosabb járatok, szám szerintmintegy negyven vonal felújítását foglalja magában. A munkálatok várhatóan csak a 2030-as évek végén fejeződhetnek be.

németország

vasút

vezérigazgató

