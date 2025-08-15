ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek Mária
Wireframe Earth from Space
Nyitókép: Sharamand/Getty Images

A 4iG több lépcsőben tőkét von be a 4iG Űr és Védelmi Zrt.-be

Infostart / MTI

A 4iG Nyrt. több lépcsőben tőkét von be az űripari leányvállalatába, a 4iG Űr és Védelmi Zrt.-be (4iG SDT) - közölte az anyavállalat pénteken a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A tájékoztatás szerint a 4iG csütörtökön alapítói határozatot hozott a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaságba (4iG SDT) történő több lépcsős tőkebevonásról, a légi- és/vagy űriparban megvalósítandó beruházások, valamint a magyar védelmi iparhoz kötődő iparágakban megvalósuló projektek finanszírozására.

A több lépcsős tőkeemelés első fázisában az iG TECH II. Magántőkealap 75 millió euró, míg az IG Tech III. Magántőkealap 6 milliárd forint, azaz a két magántőkealap megközelítőleg 36 milliárd forint tőkét emel a 4iG SDT-ben, amellyel 19,7 százalékos, illetve 3,9 százalékos, mindösszesen 23,6 százalékos részesedést szereznek a vállalatban – írták.

Második lépésben előreláthatóan szeptember végéig az iG TECH II. Magántőkealap további 6 milliárd forint, az iG TECH III. Magántőkealap pedig további 54 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre a 4iG SDT-ben. A két lépésben megvalósuló tőkeemelésekkel a befektetők összesen maximum 49 százalékos tulajdonrészt szerezhetnek az űr- és védelmi ipari holdingvállalatban. A második lépésben megvalósuló befektetések a még folyamatban lévő átvilágítási és értékelési folyamat lezárását követően kezdődhet meg - tájékoztatott a 4iG Nyrt.

A 4iG részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek, az elmúlt egy évben árfolyama 720 és 1968 forint között alakult.

Aleksandar Vucic szerb elnök igyekszik olyan színben feltüntetni az újvidéki vasúti pályaudvaron történt tragédia miatt demonstráló egyetemisták, tüntetők tömegét, hogy destabilizálni akarják Szerbiát – mondta az InfoRádióban Németh Ferenc. A Nyugat-Balkán-szakértő szerint a szerb kormány eddig nem tett olyan lépéseket, amelyek békésebb útra terelhették volna a tiltakozókat. Arról is beszélt, hogy a patthelyzet miatt egyre többször szóba kerül az előre hozott választások kiírásának lehetősége.
 

