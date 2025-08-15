ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek
Nyitókép: Pixabay

Lövöldözés tört ki egy svéd mecsetnél, több ember megsérült, üldözik a tetteseket

Infostart / MTI

Két ember megsérült pénteken a svédországi Örebro városában egy lövöldözésben, amely a rendőrség gyanúja szerint bűnbandákhoz köthető.

A lövések kora délután, közvetlenül a pénteki imaidőt követően dördültek el a város központjában lévő mecset bejáratánál, miközben a hívek távoztak az épületből. A két sérültet kórházba szállították. Szemtanúk szerint az egyik áldozatot közvetlenül a mecset elhagyása után érte találat.

A TV4 svéd televízió szerint a városban az utóbbi időben fokozódott a feszültség két rivális banda között.

A helyszínen nagyszabású rendőri művelet zajlik, több mentőegység is a területre érkezett, a lakosságot pedig arra kérték, hogy kerüljék el a környéket. A lövöldözőt vagy lövöldözőket egyelőre nem sikerült elfogni.

Svédország évek óta küzd a szervezett bűnözés és a fegyveres bandaháborúk megfékezéséért. A bűnszervezetek gyakran hátrányos helyzetű, bevándorló hátterű fiatalokat toboroznak fegyveres akciókra.

Örebro mintegy 200 kilométerre nyugatra fekszik a fővárostól, Stockholmtól, és idén februárban itt történt az országban lőfegyverrel elkövetett eddigi legsúlyosabb támadás, amelyben tíz diák és tanár vesztette életét.

Külföld

iszlám

svédország

lövöldözés

mecset

