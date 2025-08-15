ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek
Nyitókép: Wikipépdia

Döbbenetes bűntény történt a kecskeméti légibázison

Infostart

Eddig tisztázatlan körülmények között, ismeretlenek betörtek a Magyar Honvédség szigorúan őrzött kecskeméti repülőterére és vadászgépek alkatrészeit lopták el.

A két hete történt bűntény elkövetői átvágták a támaszpont kerítését, majd a MiG–29-es vadászgépek lokátortereiből alkatrészeket vittek el. A betörés körülményei számos kérdést vetnek fel – leginkább azt, miként juthattak be egy szigorúan őrzött katonai objektumba anélkül, hogy bárki észrevette volna őket - írja a Blikk.

A 28 gépes flotta 1993-ban érkezett Oroszországtól, az államadósság fejében. 2010-ben vonták ki őket a szolgálatból, addigra mindössze négy maradt üzemképes. A helyüket a Gripenek vették át.

A megmaradt gépeket konzervált állapotban tárolják, ami elvileg azt jelenti, hogy igyekeznek megőrizni műszaki épségüket, bár a szakértők szerint már rég nem repülőképesek. Németh Zoltán őrnagy, nyugalmazott vadászpilóta az Indexnek elmondta, hogy már a kétezres évek elején is alig tudtak közülük néhányat levegőbe emelni, és a kivonásuk óta nem végeztek rajtuk rendszeres nagyjavítást. A katonai szlengben „Jurassic Parkként” emlegetett területen sorakoznak, két csoportban.

Az elkövetők a legegyszerűbb módszert választották: drótvágóval átmetszették a kerítést, felhajtották, és akadálytalanul bejutottak. A MiG-29-esek orrkúpját is megrongálták, hogy hozzáférjenek a lokátortérhez, ahonnan célzottan vittek el alkatrészeket. A portál úgy tudja, kifejezetten értékes, nehezen beszerezhető komponenseket kerestek –

ami arra utal, hogy megrendelésre dolgoztak.

A lopott alkatrészek iránt több országban is lehet kereslet: Oroszországtól Ukrajnáig, Bulgáriától Kubáig számos hadsereg használja még a NATO-kódnevén Fulcrumként ismert típust.

A magyar állam 2019-ben próbált megválni a maradék 19 példánytól, 20 hajtóművel és mintegy 300 egyéb tartozékkal együtt, 2,8 milliárd forintos kikiáltási áron. Az elektronikus aukción azonban egyetlen licit sem érkezett, részben azért, mert NATO-tagként az eladáshoz az orosz gyártó hozzájárulása is kellett volna.

A Honvédelmi Minisztérium arról tájékoztatta az Indexet, hogy az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást.

Évente plusz 10-15 nap: többször lesz 35 fok fölötti kánikula

A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat

Filmbe illő betörés a kecskeméti katonai reptéren - MIG-29-es vadászgépeket fosztogattak

Trump says Putin won't 'mess around with me' as pair prepare for Ukraine talks in Alaska

