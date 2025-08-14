ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
Windows of the white airplane - copy space
Nyitókép: Chalabala/Getty Images

Váratlan esemény miatt landolt Budapesten egy utasszállító

Infostart

Szokatlan dolog történt szerda este a Norwegian nemzetközi légitársaság utasszállító repülőgépével.

A légitársaság Boeing 737-800-as gépe, amely Budapestről a norvég fővárosba, Oslóba indult volna, Sülysáp fölött várakozott a Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás szerint, amint a Tudásmorzsák a repülésről blog hozott nyilvánosságra.

A jelentés szerint a személyzet technikai problémát jelzett, de sem vészhelyzetet, sem sürgősségi helyzetet nem jelentettek. A meg nem erősített hírek arról szóltak, hogy a gép madárral ütközött.

A Budapest Airport a 24.hu érdeklődésére közölte: A Norwegian DY1553 járata szerda este feltételezett madárütközés miatt fordult vissza Budapestre. A gépet a leszállást követően átvizsgálták, az utasok csütörtök kora délután indulhattak tovább Oslóba.

Hegyi Zsolt: senkinek sem jelent majd többletköltséget, hogy egy hónapra lezárják a Keletit

Hegyi Zsolt: senkinek sem jelent majd többletköltséget, hogy egy hónapra lezárják a Keletit
Összesen 35 vidéki vasútállomás épülete újul meg a jövő év végéig, Gyulán pedig a felújításon túl a monarchia korabeli arculatot visszahozó, mintegy 2,5 milliárd forint értékű beruházás veszi kezdetét – mondta az InfoRádióban a MÁV-csoport vezérigazgatója. Arról is beszélt, hogyan váltják ki a Keleti forgalmát abban a négy hétben, amikor a pályahálózat felújítása miatt le kell zárni a pályaudvart.
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
