Váratlan esemény miatt landolt Budapesten egy utasszállító

A légitársaság Boeing 737-800-as gépe, amely Budapestről a norvég fővárosba, Oslóba indult volna, Sülysáp fölött várakozott a Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás szerint, amint a Tudásmorzsák a repülésről blog hozott nyilvánosságra.

A jelentés szerint a személyzet technikai problémát jelzett, de sem vészhelyzetet, sem sürgősségi helyzetet nem jelentettek. A meg nem erősített hírek arról szóltak, hogy a gép madárral ütközött.

A Budapest Airport a 24.hu érdeklődésére közölte: A Norwegian DY1553 járata szerda este feltételezett madárütközés miatt fordult vissza Budapestre. A gépet a leszállást követően átvizsgálták, az utasok csütörtök kora délután indulhattak tovább Oslóba.