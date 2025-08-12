Rengeteg rendőr jelent meg a tó körül, meglepődtek a strandolók

A rendőrök akciót tartottak a kedvelt turistacélpontoknál, kiemelten a Tisza-tónál és térségében augusztus 8–9-én. Kiemelt figyelmet fordítottak közúton és vízen is az ittasan közlekedőkre. A cél a közlekedésbiztonság megszilárdítása, az utazó bűnözés elleni fellépés, továbbá a hazai és külföldi vendégek biztonsága és a jogsértések megelőzése volt. Nem csak a rendőrök, hanem a társszervek képviselői is részt vettek az akciósorozatban.

A két nap alatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 924 főt igazoltattak, közülük 10 ittas vezetőt szűrtek ki, közülük ötöt vízen. Helyszíni bírságot 50, közigazgatási bírságot 27 esetben szabtak ki, valamint nyolc szabálysértési és hat büntetőfeljelentés született, illetve 29 esetben figyelmeztettek.

A nyár hátralévő részében további fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a Tisza-tó környékén.