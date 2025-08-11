ARÉNA
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
A Miskolctapolcai Barlangfürdő épülete a gyógyászati központ leégett tetőszerkezetének oltása után 2024. szeptember 7-én. A mintegy nyolcszáz négyzetméteres épület az előző napon este gyulladt ki, a tetőszerkezet teljes terjedelmében égett.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Az előző vezetés hibája - kipakolt Miskolc polgármestere a Barlangfürdő leégéséről

Infostart

Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József közösségi oldalán közzétett videóban beszélt a Barlangfürdő felújításáról, és a 2024 szeptemberi tűzeset okairól.

A 2024. szeptember 6-án tűzvész áldozatává vált miskolctapolcai barlangfürdő ügyében Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere szólalt meg. A polgármester a közösségi oldalán közzétett videóban kijelentette, hogy a tűzeset az előző városvezetés idején elmaradt karbantartások miatt következett be.

Tóth-Szántai elmondása szerint bár a Barlangfürdő jelentős bevételt termelt, azt nem fordították a létesítmény karbantartására, így az állandó veszélyforrást jelentett - olvasható a boon.hu-n.

A jelenlegi városvezetés szeptember óta dolgozik a helyreállításon, elvégezték a kárfelmérést, megtervezték a felújítást, és megszerezték a szükséges anyagi forrásokat.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a helyreállításra szánt közpénzt szabályos közbeszerzési eljárás keretében, felelősségteljesen költik el. A cél nem csupán a fürdő újranyitása, hanem az is, hogy hosszú távon biztonságosan, fenntarthatóan és bővíthetően működjön. Ezért döntöttek amellett, hogy nem nyitják meg a létesítményt félkész állapotban, és türelmet kérnek a látogatóktól.

A 2024-es tűzeset

A miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án égett le, miután a tetőszerkezet lángra kapott. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, de az épület jelentős része megsemmisült. A vizsgálatok feltételezése szerint a tüzet elektromos zárlat okozta. Az eset után a fürdőt azonnal bezárták, ami súlyosan érintette Miskolc turisztikai életét.

