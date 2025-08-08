Tovább fejlődött a BudapestGO, újabb dologban segíti az utazókat

Már libegőjegyet is lehet vásárolni a BKK BudapestGO alkalmazásában, így még gyorsabbá és gördülékenyebbé válik a libegőzés – közölte a BKK.

Amikor terméket vásárolunk, automatikusan 2 jegy kerül a kosárba, amelyet tetszőleges irányban két utazásra lehet felhasználni a Zugligeti Libegő hivatalos nyitvatartási idejében. Ha csak egyszer utazunk, a vásárlás napjától számított egy évig még egy egyirányú utazásra van lehetőség.

Az alkalmazásban a papíralapú jegyekhez hasonlóan teljes árú, diák (15-25 év közötti) és gyermekeknek (3-14 év közötti) szóló, kétirányú jegyek is elérhetők. A jegyérvényesítés a vonaljegyhez hasonlóan történik: az utazás megkezdésekor be kell olvasni a kódot, majd az animált ábrát be kell mutatni a beléptető személyzetnek.