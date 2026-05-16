Osztrák boltba tört be a magyar férfi – majd pedig elszenderült

Betört éjszaka egy bécsi szupermarketbe, alkoholt ivott, majd pedig elaludt a boltban egy 22 éves magyar férfi. Az eset az osztrák főváros Landstraße negyedében történt – írta meg az Origo.

Az üzlet egyik alkalmazottja talált rá az alvó férfira műszakkezdéskor, negyed hat körül. Mint a kamerafelvételekről kiderült, a férfi feltörte a bolt tolóajtaját, így jutott be az üzletbe. Ezen felül azt is megállapították, hogy nem először járt az üzletben illegálisan, néhány nappal korábban már betört ugyanabba a boltba – olvasható a cikkben.

Mint írják, az ügy további vizsgálatát a bécsi bűnügyi rendőrség illetékes osztálya folytatja. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy a férfi milyen értékeket tulajdonított el, illetve milyen büntetésre számíthat az eljárás során.