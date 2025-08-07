ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
fotó: MÁV
fotó: MÁV

Ismét súlyos fennakadások vannak az egyik vasúti fővonalon

Infostart

A győri vasútvonalon késnek a szerelvények, Oroszlány és Tatabánya között pedig nem is járnak vonatok, csak pótlóbuszok.

Baleseti helyszínelés miatt Biatorbágy és Herceghalom között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a délutáni órákban is hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani a győri fővonalon – közölte a Mávinform a honlapján.

A Bécsbe tartó Tisza–Szamos EuroCity például minimum 30 percet késett, és egyes vonatok nem a Keleti pályaudvarról, hanem Kelenföldről indulnak.

Az S12-es vonatok nem közlekednek, menetrendjük szerint Oroszlány és Tatabánya között pótlóbuszok járnak, illetve a párhuzamos VOLÁN járatokkal utazhatnak, amelyeken elfogadják vasúti jegyeket is. Vigyázat, a pótlóbuszok nem mindenhol állnak meg! A részletek a

Délelőtt más okokból voltak óriási késések a győri fővonalon. Kétszer is leállították a közlekedést Komáromnál, mert füstölt két tehervagon, illetve Kelenföld és Budaörs között felsővezetéki hiba miatt akadozott a közlekedés.

