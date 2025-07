Szigorúan tilos a fürdés a Balatonban

Szerdára viharos szél kelt életre a Balatonnál: tarajos hullámok csapnak egymásnak, a teljes tóterületen másodfokú viharjelzés van érvényben – figyelmeztet a HungaroMet.

A Dunántúlon és Budapest környékén már hajnal óta 60 kilométer per óra feletti széllökések tapasztalhatók, amelyeket időnként 80-90 kilométer per órás rohamok is kísérnek. A Balatonnál keletkező vízpermet különösen veszélyes lehet – hívták fel a figyelmet. A szél erejét jól mutatja, hogy Fonyód Várhegyen 116 kilométer per órás orkánerejű lökést is mértek a reggeli órákban.

Az Index megkeresésére Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője közölte, hogy

a jelenlegi körülmények között a fürdőzés szigorúan tilos.

Hozzátette, hogy több magyarországi tónál is viharjelző lámpák mutatják a fürdőzőknek, hogy milyen viharjelzés van érvényben. Ez most a Balatonon és a Velencei-tónál is másodfokút mutat.

A hatóságok nyomatékosan kérik: mindenki figyelje a viharjelzéseket, és tartsa be a fürdőzési és hajózási tilalmakat.