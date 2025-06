Ha most Budapestről indul repülővel, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Idén nyáron minden eddiginél több, 136 célállomás közül választhatunk, ha a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről repülünk külföldre. A Budapest Airport a nyári csúcsidőszakra már tavaly ősszel megkezdte a felkészülést, és mindent megtesz az utasok biztonságáért és kényelméért. Tudatos felkészüléssel utasként is sokat tehetünk a stresszmentes repülőtéri élményért. A Budapest Airport összegyűjtötte, mire érdemes figyelni azért, hogy a kikapcsolódás már a repülőtéren kezdetét vegye, továbbá azt is megtudhatjuk, kihez vagy kikhez fordulhatunk, ha segítségre van szükségünk az utazás során vagy még előtte.

Valentínyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban elmondta: nem elég, ha csak a repülőtér vagy a légitársaság készül fel az utazásra, illetve a gördülékeny reptéri ügyintézésre, az utasoknak is előrelátóknak kell lenniük. Az első fontos dolog az utazás tervezésekor, hogy tájékozódjunk a beutazási feltételekről, illetve szerezzük be a szükséges dokumentumokat. A legfőbb iratokat (személyi igazolvány, útlevél, vízum, esetleges oltásokkal kapcsolatos igazolások) az utazás teljes ideje alatt magunknál kell tartani, előtte pedig le kell ellenőrizni, hogy érvényesek-e a dokumentumok.

Érdemes informálódni arról is, hogy a kézipoggyászban és a feladott poggyászban milyen tárgyak szállíthatók, melyek tiltottak, és ennek megfelelően lehet elkezdeni a pakolást. A kézipoggyászba csak 100 ml-nél kisebb kiszerelésű folyadékok kerülhetnek, maximum 1 literes, újrazárható, átlátszó tasakban. Az engedélyezett és tiltott tárgyak listája megtalálható a Budapest Airport weboldalán.

Valentínyi Katalin kiemelte: a földi kiszolgálók megfelelően felkészülnek a nyári csúcsforgalomra, de ettől függetlenül lehetnek késések, akár járattörlések is, hiszen sok olyan befolyásoló körülmény (például műszaki meghibásodás, időjárás) van, amit nem tud kontrollálni a repülőtér vagy a légitársaság. Minden olyan holmit, amire az utazás során szükség lehet, és megengedett a szállítása, a kézipoggyászba kell tenni. Ilyenek például az okmányok, a pénztárca, a beszállókártya, a legfontosabb gyógyszerek, kisgyermekkel utazók számára a gyermek ellátásához szükséges tárgyak és ételek, esetleges járatkésés esetén pedig jó szolgálatot tehetnek a higiéniai eszközök, fájdalomcsillapítók.

A kézipoggyászba kisgyermekek tápszereit is bele lehet tenni. Vihetünk magunkkal kulacsot is, a csecsemőknek pedig cumisüveget, ugyanis a biztonsági ellenőrzést követően a repülőtér 13 ivókútjának bármelyikénél feltölthetjük friss, tiszta ivóvízzel. Repülőút előtt kiemelt fontosságú, hogy megfelelő mennyiségű alkoholmentes folyadékot, elsősorban vizet fogyasszunk. A Budapest Airport vezérigazgató-helyettese felhívta a figyelmet, hogy folyadéknak számítanak az olyan kenhető, krémes állagú anyagok is, mint például a különböző kozmetikumok, a májkrém vagy a bébiétel. Ezek limitáltan szintén elhelyezhetők a kézipoggyászban. Az utasbiztonságért felelős ellenőrök bármikor felszólíthatják az utasokat, hogy mutassák be, mi található a birtokukban lévő üvegben vagy a dobozban. A terminál A és B oldalán összesen hét baba-mama szoba áll a kisgyermekekkel utazók rendelkezésre. Ezekben a helyiségekben van lehetőség pelenkázásra vagy etetésre, illetve a fotelekben még aludhatnak is a kisbabák a szülők ölében.

Valentínyi Katalin arra kér mindenkit, hogy csak akkor utazzon repülővel, ha egészséges. Mint mondta, az elmúlt hónapokban is volt rá példa, hogy egy utas nem sokkal a műtétjét követően repülőre szállt, ami nem ajánlott. A személyzet adott esetben egészségi állapottal kapcsolatos igazolást is kérhet a reptéren, erről is érdemes gondoskodni, hogy ne érjen minket váratlanul egy ilyen ellenőrzés.

Nagyon fontos, hogy az adott járat indulása előtt legalább két és fél órával érkezzünk meg a repülőtérre, így biztosan elegendő idő jut a poggyászfeladásra, a biztonsági ellenőrzésre és a beszállás előtti pihenésre is.

A nyári szezonban akár napi 60 ezer utas is megfordulhat a repülőtér termináljain, ezért ha megoldható, kísérő nélkül lépjünk be a terminálépületbe, így elkerülhetővé válnak az esetleges torlódások. Valentínyi Katalin figyelmeztetett: schengeni övezeten kívüli zónába utazás esetén útlevél-ellenőrzés is történik, ami akár hosszabb ideig elhúzódó sorban állással is járhat, ezért az érintetteknek érdemes az indulás előtt három órával érkezniük. Amennyiben van rá mód, az utasfelvételt (check-in) és a parkolóhely-foglalást online is el lehet végezni otthonról, ezzel időt és pénzt is spórolhatnak az utasok, a beszállókártya birtokában elkerülhetik a repülőtéri sorban állást, és biztosíthatják parkolóhelyüket a terminálok közelében.

Aki feladott poggyásszal utazik, igénybe veheti a repülőtéri önkiszolgáló poggyászfeladó rendszert. Több légitársaság esetében ezt több órával a check-in pultok megnyitását megelőzően, az napi utazási csúcsidőszakok előtt meg lehet tenni. A csomagcímkét önállóan is ki lehet nyomtatni vagy segít ebben a repülőtéri személyzet. Ezt követően pedig már csak fel kell helyezni a csomagot a kijelölt poggyászszalagra. A helyszínen a földi kiszolgáló vállalat és a Budapest Airport munkatársai mellett oktatóvideók is segítik az utasokat. A tagomat a beszállókártyán feltüntetett vonalkód beszkennelését végzi el. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér A és a B oldalán összesen 39 tagomat van.

A Budapest Airport vezérigazgató-helyettese azt tanácsolja az utasoknak, tájékozódjanak, hogy az A vagy a B oldalon lehet áthaladhatni gyorsabban a biztonsági ellenőrzésen. Mindkét utasbiztonsági folyosó ugyanarra a helyre vezet, ezért mindegy, hogy az A vagy a B oldalon megyünk át, de nem tudhatjuk előre, hol alakul ki torlódás. A kijelzőkön megfigyelhető, hogy merre a leggyorsabb az áthaladás.

Ha bárkinek problémája adódik a repülőtéren vagy a tervezés során, érdemes felkeresni a Budapest Airport honlapját, ahol minden fontos tudnivaló megtalálható, vagy elnavigálnak a megfelelő helyre, hiszen nem mindenért a repülőtér a felelős.

Például poggyászkésés vagy elveszett poggyász esetén a földi kiszolgáló vállalatokat kell keresni, amelyek a légitársaságokkal állnak szerződéses viszonyban.

Ha pedig elhagytunk bármilyen tárgyat, akkor telefonon vagy e-mailben jelenthetjük be. A Budapest Airport a jelzett weboldalon közzétette azt is, milyen parkolási lehetőségek vannak, továbbá az esetleges egészségügyi segítségnyújtással kapcsolatban is kaphatunk tájékoztatást.

A Ferihegyi repülőtéren hamarosan visszaadják a forgalomnak az úgynevezett hidat, angol nevén curbside-ot, ami felvezet a terminál épület elé az indulási oldalon. Az elmúlt hónapokban elvégezték a szükséges felújításokat, így a lezárás néhány napon belül feloldható lesz. A területet újraaszfaltozták, de a forgalomszabályozásban, a forgalmi rendben is lesznek változások a hídon, hogy még inkább garantálni tudják az utasok biztonságát mind az indulási, mind az érkezési oldalon.

Valentínyi Katalin elmondta: az 5 perces ingyenes áthajtás mindkét szinten biztosított, úgyhogy ha valaki úgy érkezik meg a reptérre, hogy a hozzátartozója felveszi, vagy éppen csak gyorsan kiteszi, az indulási oldalra néhány napon belül fel lehet majd hajtani, az érkezési oldal pedig jelenleg is használható. Természetesen a reptér parkolói is folyamatosan az utasok rendelkezésre állnak. Érdemes előre online helyet foglalni, hogy minél kényelmesebben, a számunkra lehető legkisebb távolságban tudjunk leparkolni autónkkal a terminálépületektől.