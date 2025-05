Békássy Szabolcs: gyógyítható lenne a háziorvosi ellátás

Május 19-e a családorvosok világnapja, aminek apropóján a Háziorvosok Online Szervezete (HAOSZ) kiadott egy helyzetelemzést a háziorvosok helyzetével kapcsolatban, melyben azt írják, hogy a magyar egészségügyi ellátórendszer egyik legnagyobb problémája a túlzott kórházcentrikusság.

"A kórházközpontúság az egészségügyi az rendszerünk egy több évtizedre visszanyúló, nagyon rossz öröksége, amin mindenképpen változtatni kell, és talán a hatáskörök bővítése, egyes feladatok alapellátás szintjén való kezelése az, ami javíthat a helyzeten" - mondta az InfoRádióban Békássy Szabolcs országos háziorvosi kollegiális vezető, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója. Hozzátette, nyilvánvalóan ez egy strukturális reformot igényel, melynek kezdeti lépései már megkezdődtek, ugyanis a szervezet pár héten belül várja azt a hatáskörbővítő csomagot, amivel például

több mint 700 ezer diabéteszes beteg háziorvosi rendszerben történő gondozása valósulhatna meg.

A HAOSZ alapítója leszögezte, fontos súlypontokat kellene áthelyezni, és azokat a feladatokat, amik egyébként az alapellátás szintjén egy-egy családorvosi praxisban is elláthatók lennének, azokat ott kellene tudni biztosítani. Azonban megjegyezte, ez a folyamat nem csupán hatáskör kérdése, hanem az emberi erőforrások és finanszírozás szempontjából is az alapellátás ra kell helyezni a hangsúlyt.

A szervezet arra is kitért közleményében, hogy másfelől az átalakítással több feladat hárulna a háziorvosokra, akiknek a betegforgalma az OECD országokkal összehasonlítva így is rettentő magas. Békássy Szabolcs szerint ez évente több mint 70 millió orvos-beteg találkozást jelent, ezért is utalt arra, hogy strukturális reformra is szükség van. Mint mondta, meg kell vizsgálni, hogy a jelenleg rendelkezésre álló emberi erőforrások eloszlása megfelelő-e az egészségügyi rendszerben, és a finanszírozás is újragondolást igényel. Békássy Szabolcs hangsúlyozta,

ez egy nemzetközi probléma része, és számos országban felismerték már, illetve a WHO is kiadott ezzel kapcsolatban egy közleményt, hogy a jövő egészségügyi ellátórendszerének egy megerősített alapellátás kell, hogy az alapját képezze.

Mint mondta, egyszerűen azért, mert egészség-gazdaságtani szempontból is ez a megfelelő megközelítés. Az alapellátásban lehet hatékonyan és gazdaságosan megszervezni az ellátásokat, és az sem utolsó szempont, hogy a szolgáltatás a páciensek számára is sokkal kényelmesebb, ha bizonyos problémáikra a háziorvosnál is megoldást lelnek.

A háziorvosi utánpótlással kapcsolatban a HAOSZ alapítója elmondta, ez is egy több elemből összeálló problémakör. Pár évvel ezelőtt még úgy gondolták, hogy szegényes az utánpótlás, mostanra viszont azt tapasztalják, hogy több mint 200 háziorvostan szakorvos végez az intézményekben, ugyanakkor a fiatal kollégák valamiért mégsem választják a családorvosi hivatást, vagy helyettesítés útján látnak el egy-egy praxist. Hangsúlyozta, ezek azok a kihívások, amikre a közeljövőben reagálni kell.

A javuló utánpótlás ellenére a praxisok megüresedési üteme továbbra is gondot jelent - szögezte le az orvos, megemlítve, hogy ennek hátterében szintén strukturális és pénzügyi problémák állnak. Szerinte a következő években emiatt egyfajta körzetreformnak is végbe kell mennie ahhoz, hogy a fiatalok minél hamarabb el tudják kezdeni önálló működésüket egy-egy családorvosi praxisban.