A hétfői erősödés után a forint oldalazással kezdi a napot az euróhoz és a dollárhoz képest is. Az első nagyobb mozgást már a reggel érkező magyar inflációs adatok meghozhatják, míg este Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének beszéde járhat izgalmakkal. Ahogy azt Donald Trump amerikai elnök közel három héttel ezelőtti beiktatása óta megszokhattuk, bármilyen új washingtoni bejelentés is azonnali kilengéseket hozhat a devizapiacokon. Hajnalban már az indiai jegybank is erőteljesen beavatkozott a piacon, a jüan pedig tovább gyengült.