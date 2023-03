Fizet-e a biztosító a tömegkarambol után? Egyelőre túl sok a kérdőjel

Szakértői vizsgálat alapján a bíróság fogja megállapítani a felelősséget az M1-esen a porviharban történt tragédia kapcsán – nyilatkozta az InfoRádiónak Kovács Kázmér ügyvéd.

A közlekedési szakjogász úgy látja, hogy olyan végkövetkeztetés is adódhat, amely szerint "nincs felelőse a balesetnek, hanem egy tragikus természeti esemény következményéről van szó". De ezek jelenleg mind feltételezés.

Úgy fogalmazott: "egy ilyen tömegbaleset során több mozzanatról kell beszélni. Előfordulhat tehát az is, hogy többen felelőssé tehetők".

Fontos lesz vizsgálni, hogy mennyire csökkent le a látási távolság, hiszen először egy baleset történt, majd a roncsokba rohantak bele a többiek. A közlekedési büntetőbírói gyakorlat ugyanis ismeri mikroklimatikus tényező fogalmát. Ha ilyen hirtelen bekövetkező, előre nem kalkulálható körülmény okozza a balesetet, akkor a bíróság felmentő ítéletet hozhat a járművezetővel szemben. Jelen esetben azokról lehet szó, akik belerohantak a többi járműbe.

Ha viszont nem lesz felelős a járművezető a balesetért, akkor a biztosítók megtagadhatják a kárrendezést a kgfb terhére.

Kérdésként merült fel a közútkezelő felelőssége is, részben annak kapcsán, hogy az M1-es egy másik szakaszán korlátozták a forgalmat épp egy szélvihar keltette porfelhős helyzet miatt. "Ezt a felelősséget sem lehet figyelmen kívül hagyni, ez esetben a foglalkozáskörében elkövetett halált okozó veszélyeztetés miatt lenne felelősségre vonható, ha valaki nem úgy járt volna el, ahogy azt kellett volna" - szólt a jogászi értékelés. Önmagában az, hogy "korábban volt a közelben egy hasonló okra (porátfúvásra) visszavezethető baleset, nem indokolja azt, hogy le kelljen zárni az utat, de mindenképpen vizsgálandó kérdés.”

Ezt egyébként számtalan kommentelő is felvetette. Az Infostarton is megírtuk, hogy a tömegbaleset előtt volt egy kisebb ütközés, és már akkor is a látási viszonyok jelentették a gondot.

Mindenesetre Kovács Kázmér utalt arra a videóra, amelyen az látszik, hogy valaki szinte változatlan sebességgel halad, miközben már alig látni a porfelhőtől. (Ezt a felvételt mi is bemutattuk.) Ez aggályos lehet, hiszen a baleset tömeges voltát ez is kiválthatta, de ez egyelőre csak feltételezés - emlékeztetett az ügyvéd.

A kérdés persze az is, hogy mikorra lesz vége a vizsgálatnak. A Népszava szerint ez hónapokig is eltarthat. Az RTL pedig idézi Szimicsku Lászlót, az autópályakezelő szóvivőjét, aki szerint 20 méteres sávban alakult ki a "lokális" porátfújás. Az MKIF Zrt. a Népszavának már azt írta: "

a közlekedők tájékoztatást kaptak a fennálló veszélyről,

amelynek következtében az út- és látási viszonyoknak megfelelő közlekedéshez elvárt magatartás, a nagyobb követési távolság tartása és a csökkentett sebesség választása".

Mindenesetre, ahogy arról beszámoltunk, a rendőrség büntetőeljárást indított.

Érdekes adalék, hogy Szlovákiában is porvihar volt Pozsony térségében a szombati napon. Ott egy ütközés után a rendőrség lezárta a D2-es sztráda egy szakaszát, erről az elsők között tudósítottunk a szlovák rendőrség alapján.

Jelenleg is dolgoznak a magyarországi baleset helyszínén (hatalmas a dugó,) lényegében új burkolatot kap a sztráda, ennek részleteiről ide kattintva olvashat. A sztráda valóban nagyon csúnyán nézett ki a baleset után akkor, amikor már megindult a forgalom. Erről ide kattintva nézhet meg videót.

Közben az Origo bemutatott egy felvételt, amelyen autósok egy csoportja a mai dugó idején szétszedi az autópálya korlátját, és azon keresztül lehajt egy alsóbbrendű útra.

A Bors a károk nagyságát megbecsülendő beszélt egy autómentővel, aki ott volt szombaton. Szász Dávid úgy fogalmazott, hogy "voltak olyan autók, amikből semmi nem maradt, azokból lehetetlen lett volna élve kimászni. Óriási szerencse, hogy ezeket a járműveket a vezetőik, utasaik még az előtt el tudták hagyni, hogy újabb autók csapódtak beléjük. A rutinos mentős amikor meglátta a roncsokat arra számított, hogy több halott is lesz: "rengeteg balesetet, tragédiát láttam már, de ilyet még soha, horror volt a látvány".

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Lakatos Péter