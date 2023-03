Orvosok ezrei jelezték belépési szándékukat az „új” kamarába

Egy nap alatt már közel 5 ezren jelezték belépési szándékukat az „új” orvosi kamarába, mondta Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) alelnöke a MedicalOnline-nak. A kamara csütörtök délelőtt még 2500 csatlakozóról számolt be.

Az alelnök nemmel felelt arra a kérdésre, kivégezték-e a kamarát, mert szerinte „egy 5-10 ezer fős erős, összetartó kamara is lehet ütőképes, ráadásul az elmúlt két nap eseményei biztatóak”.

„Nyugdíjas, már nem aktív kollégák kérik a felvételüket, külföldön dolgozó magyar orvosok csatlakoznának támogatóként, és még volt/leendő betegeinktől is érkezett felajánlás önzetlen segítésre” – idézi a 24.hu Álmos Péter szavait.

Jelezte azt is, hogy folytatni fogják az önként vállalt túlmunkaszerződések letétbe helyezését, amit szerinte

ha csak néhány ezren megtesznek, az „több mint elég”.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Magyar Orvosi Kamara kötelező tagságának megszüntetéséről szóló törvénymódosítást hétfőn nyújtották be az Országgyűlésben, kedden el is fogadták, szerdán pedig ki is hirdették a törvényt.

A Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára közlése szerint a MOK folytathatja tevékenységét az új jogszabályi környezetben is.

