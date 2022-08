Ennyit (nem) segített a nagy tavakon az eső

Javított a kritikus szárazságon az elmúlt egy héten érkezett eső, még ha az ország minden részén jelentett érdemi enyhülést – jelezte Siklós Gabriella.

"Területi átlagban jelentős csapadék nem hullott az ország egész területén, de azért mérséklődött az aszályhelyzet, illetve, ami szintén nagyon fontos, hogy a szezonális öntözési igények is csökkentek. Egy kicsit jobb lett az aszály elleni védekezés helyzete, és ezért a vízhiánnyal összefüggő védekezés már nem igényel országos koordinációt" – emelte ki a szóvivő.

Megjegyezte, hogy nem azonos mértékben javult a Duna és a Tisza állapota. A Tisza vízgyűjtő területére nem esett jelentős mennyiségű csapadék, ott a vízszint sem igazán változott, de az öntözési igények erőteljesen csökkennek, így már jobban tudnak gazdálkodni a betározott vízzel. Más a helyzet a Dunán, mert a vízgyűjtő területére, mind a a bajorországi területekre, mind a bécsi medencére elég jelentős mennyiségű csapadék hullott az elmúlt egy hétben, ezért 1-1,5 méteres vízszintemelkedés következett

"Ez látványos változás a Duna egész magyarországi szakaszán, például eltűnt az ínség-szikla, de ami sokkal fontosabb, hogy a Ráckevei-Soroksári Duna-ágba most már gravitációsan be tud folyni a Duna vize, a szivattyús vízpótlás nem szükséges, és sokkal élettel telibb most a Duna-ág vízjárása" – mondta a szóvivő.

Siklós Gabriella kitért a Balaton és a Velencei-tó helyzetére is. A Velencei-tónál másfél-két centiméterrel a legcsapadékosabb napok után nőtt a vízállás, a Balatoné viszont nem, de a tóra hullott csapadék azért valamennyit javított a látványon. Azt is kiemelte, hogy a vízminőség továbbra is mind a két nagy tónál vízügyes szempontból rendben van, az oldott oxigén mérésénél semmilyen határértéktől való eltérést nem tapasztalak még az alacsony vízállás ellenére sem.

A következő napokban nem várható az aszály érdemi enyhülés, hiszen a jelzett 30-32 fok körüli kánikula mellett inkább csak elszórtan fordulhatnak elő késő délutáni, esti záporok és zivatarok.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás