A Magyar Hírlap nyomtatott változata is leáll

A Magyar Hírlap Kiadói Kft. azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy "a kedvezőtlen gazdasági környezet, a háborús infláció a kiadót is nehéz helyzetbe hozta".

Az újság online megjelenése azonban megmarad, folyamatos, a magyarhirlap.hu oldalon elérhető - tudatták, hozzátéve, hogy a kiadó fő tevékenysége erre a platformra helyeződik át.

"Az olvasóink által kedvelt szerzők és rovatok továbbra is elérhetőek lesznek, a Magyar Hírlap-élmény tehát megmarad. A Magyar Hírlap Kiadói Kft. megköszöni az újság olvasóinak, hogy ilyen hosszú időn át kitartottak a Magyar Hírlap mellett" - fogalmaztak a közleményben.

Az előfizetőket postai úton értesíti a kiadó a további, alternatív lehetőségekről - írták. Egy folyamat része lehet A jobboldali médiumok körében több hasonló intézkedést jelentettek be az elmúlt időszakban. A Mediaworks Hungary határozatlan időre felfüggesztette a Világgazdaság napilap és a Figyelő hetilap nyomtatott kiadásait június végével, és abban a hónapban bezárta a cég az ötből két nyomdáját is. A Ripostot beleolvasztották a Borsba. Korábban leállították a FourFourTwo című futballmagazint, valamint a City7 című hetilapot is. (A Magyar Hírlap nem tartozik a KESMA/Mediaworks médiumainak körébe.)

Nyitókép: PIxabay