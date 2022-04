Megszünteti a magyar FourFourTwo magazint a Mediaworks

Tizenkét év működés után megszűnik a Four Four Two magazin magyar kiadása – ezt maga Szöllősi György jelentette be a lap májusi (utolsó) számába írt jegyzetében, amit az Azonnali szemlézett.

A Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar sportújságírók Szövetségének elnöke, a Sportrádió tulajdonosa cikkében felidézte, hogy az elsősorban brit focival foglalkozó lap 2010-ben a Felcsuti Puskás Akadémia segítségével indult el, és az induláshoz megköszönte Csányi Sándor MLSZ elnök és Orbán Viktor kormányfő segítségét is.

A lap bezárásának okairól viszont nem írt semmit, csak elköszönt az olvasóktól. A magazin a Mediaworks csoport tagja volt.

Nyitókép: Pixabay