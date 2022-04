Elbocsátják a 168 óra teljes szerkesztőségét

A 168 Óra szerkesztőségének elbocsátását Milkovics Pál, a fele részben Schabi Michaeli érdekeltségében lévő Michaeli, Schwartz & Brit Media Zrt. vezérigazgatója üzleti okokkal, költségoptimalizálással magyarázta a hírről beszámoló Media1 érdeklődésére szombaton.

A döntés mintegy 15 főt érint, akikkel ezt a jövő héten tervezték közölni, de Milkovics Pál a döntés kiszivárgása után megerősítette a Media1-nek.

Távozik Makai József, a 168 Óra főszerkesztője is, de őt nem elbocsátják, hanem maga döntött így, mert nem ért egyet azzal a struktúraváltással, amit a vezérigazgató kezdeményezett, és aminek lényege, hogy ezután külsős szerzőktől rendelnek írásokat, tehát nem fix belsős szerkesztői gárdával dolgoznak a lapelőállításon - írta a portál.

Ezt azzal indokolta, hogy a lap hosszú ideje veszteséget termel, ezért költségvágásra, optimalizációra van szükség. Attól, hogy az elbocsátást követően az újság külső szerzőktől, szabadúszóktól vásárol majd tartalmakat, Milkovics azt reméli, hogy drasztikusan csökkennek a kiadó költségei. A megmaradó pénzt marketingcélokra akarják fordítani az olvasottság növelése érdekében.

A társtulajdonos elmondása szerint a 168.hu internetes oldalt nem érintik a lépések, az a szerkesztőség önállóan működik egy ideje, és ott maradnak a belsősök ezután is.

A hetilap tartalmait a jövőben Trencséni Dávid hírigazgató és a hírigazgató munkatársai rendelik meg külsős újságíróktól. A médiapiaci szaklapnak Milkovics azt mondta, "mivel mindig az adott szakterületek legjobb szakértőitől vásárolják meg az írásokat, így az olvasó többféle véleménnyel is találkozhat majd a 168 Órában, mint eddig".

A Media1 értesülése szerint a kiadó nem vállal garanciát arra, hogy az eddigi szerzőktől, szerkesztőktől biztosan rendelni fog olyan mennyiséget, hogy ez önmagában a szerzők megélhetését is biztosítsa.

A 168 Óra hetilapot a Köves Slomó vezette EMIH-től átvevő Milkovics Pál 2020-ban a Válasz Online-nak azt nyilatkozta, hogy még nem biztos a lapja 2022-es létében.

Az egykor baloldalinak számító 168 órát (és az ELLE magazint is) kiadó Brit Media nevű cégbe tavaly szállt be a magát Rogán Antal barátjának (de üzleti partnerének nem) valló Shabi Michaeli izraeli-grúz kettős állampolgár.

Az ELLE-től egyébként a közelmúltban szintén sokan távoztak, amikor a főszerkesztő a kiadó kezdeményezésére távozott - emlékeztetett a Media1.

A Brit Media mindemellett 14 százalékban a Klubrádiónak is tulajdonosa, valamint nemrég megszerezte a Jazzy és a Klasszik Rádió tulajdonjogát is.

Ez a cég adja ki a Pesti Hírlapot is, amelynél a választások után az a döntés született, hogy a napi megjelenésről áttérnek heti egyszeri kiadásra. A Media1 ezzel kapcsolatban most azt is megtudta, hogy a hetilapos megjelenésre történt áttérés miatt a Pesti Hírlapnál is jelentős elbocsátásokra került sor, és a heti egyszeri megjelenés már az új szerkesztőségi struktúrában, azaz különféle külsős szerzőkkel, megrendelésekkel készül, és jóval kevesebb szerzővel állítják elő, mint amikor minden napra tartalomra volt szükség.