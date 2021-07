Perre viszik a szivárványcsaládokról szóló könyv miatti büntetés ügyét

„Egyértelműen megvalósult a törvénysértés, és nem lehet azzal védekezni, hogy »senki nem tudta, hogy mi van ebben a könyvben«” – kedd este a Hír TV-ben jelentette be Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, hogy a Kormányhivatal 250 ezer forintos büntetést szabott ki a Micsoda család! című mesekönyv egyik forgalmazójára, a Líra-csoporthoz tartozó Líra Kereskedelmi Kft.-re. A hivatal szerint a könyvesbolt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Tarnai Richárd a műsorban emlékeztetett, a hatóságnak minden bejelentést ki kell vizsgálnia, és ebben az esetben is ez történt, amely során bebizonyosodott, hogy a bejelentő valóban igazat mondott, és az adott kereskedelmi szolgáltatónak a könyvesboltjaiban fellelhetőek voltak az említett könyvek Benedek Elek és a klasszikus mesekönyvek mellett. A kormánymegbízott szerint

ha egy vásárló a kezébe veszi ezeket, igazából fel sem tűnik számára, hogy ezek tartalma „enyhén szólva más”, mint a többi könyvé.

A vásárlók pedig nem voltak abban a helyzetben, hogy valós információk alapján hozzanak döntést a megvételről, vagy a meg nem vételről – tette hozzá.

A Líra Kiadói Csoport kreatív igazgatója szerint a kötetet kiadó Szivárványcsaládokért Alapítvány világossá tette a könyv tartalmát a vásárlók előtt, mert a fülszövegben is feltüntette, hogy a könyv két „szivárványcsalád” történetét meséli el, a borítón pedig megtalálható az alapítvány neve és logója is. Nyári Krisztián szerint a már eddig is sok vitát kiváltó, július 8-án hatályba lépett pedofilellenes törvényre hivatkozva

bármelyik könyvforgalmazó feljelenthető lesz egy vagy több kifogásolt tartalmú kiadvány miatt.

Az InfoRádiónak nyilatkozva hozzátette, hogy jobb híján minden üzletükre kiírják, hogy a hagyományostól eltérő tartalmú könyveket is forgalmaznak, bármit is jelentsen ez egyelőre. Mint mondta, muszáj kifizetniük a büntetést, de utána

pert fognak indítani,

mert itt egy precedensről van szó. „Ennek a részleteiről azért sem tudok beszélni, mert nem vagyok jogász, ezen a jogi csapatunk dolgozik” – mondta.

Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke szerint veszélybe került a magyar könyvszakma, mert – mint fogalmazott – mostantól kezdve a könyvesboltokban található könyvek jelentős százalékát ki lehet pécézni, megindítva egy dominót. „És a könyvszakma kipipálva, a könyvkultúra kipipálva.” Hozzátette: nem tudja, hogy a törvényalkotónak valóban ez volt-e a célja, vagy másra gondolt, de rendkívül bizonytalan helyzetet teremtett. Ezért a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke szerint a törvényalkotónak mielőbb tisztáznia kell, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelniük a kiadóknak, mert enélkül Gál Katalin szerint

„sötétben tapogatózik a szakma”.

A törvényről Az Országgyűlés még a nyári ülésszak utolsó ülésnapján fogadta el az idei 79. törvényt, amely a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szól. A jogszabálynak Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt az előterjesztője, és több módosító indítvány után szavaztak róla a parlamenti képviselők. A törvényszövegbe bekerült, hogy "tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg”, és ez komoly vihart robbantott ki részben itthon, részben pedig Európában is. A nagy port kavaró törvény szövege ITT elolvasható Azóta többen kifogásolták azt is, hogy a törvény szövege nem mindenhol elég egyértelmű, konkretizálni kellene, hogy például a "népszerűsíti, jeleníti meg" szövegrészt a gyakorlatban hogyan kell értelmezni. Az is tisztázásra vár - az ígéretek szerint egy későbbi rendeletben -, hogy mely szervezetek végezhetnek majd iskolai szexuális felvilágosító foglalkozást a jövőben, és milyen tartalommal.

Nyitókép: Pexels.com