Megjelent egy végrehajtási rendelet a gyermekvédelmi törvényhez

A gyermekvédelmi törvénycsomagot június 15-én fogadta el az Országgyűlés, benne számos kérdést igyekezett rendezni a törvényalkotó, köztük a pedofília büntetésével, a szexualitás öncélú ábrázolásával, valamint a homoszexualitás megjelenítésével és népszerűsítésével kapcsolatos területeket. Vita bontakozott ki azonban arról, hogy egyes korlátozások például a homoszexualitás bemutatására is vonatkoznak-e, illetve hogy pontosan mi számít bemutatásnak és mi népszerűsítésnek, vagy például miről, hogyan lehet beszélni a gyerekekkel egy iskolai felvilágosító órán. Kérdések fogalmazódtak meg arról is, hogy bizonyos filmek, könyvek hogyan jeleníthetik meg a homoszexualitást vagy a nemváltoztatást. A gyermekvédelmi törvény bizonyos intézkedéseit kritizálók, egyes magyar és külföldi szervezetek szerint a rendelkezések egy része hátrányosan megkülönbözteti az LMBTQ közösségek tagjait. A kormányzat szerint a megengedhetetlen lobbitevékenységet tiltják az óvodákban, iskolákban.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ pénteken azt írta, megjelent a végrehajtási rendelet a gyermekvédelmi törvényhez (amelynek teljes szövegét az Infostart is közreadta, itt olvasható). A közlemény felidézte: a törvénycsomag intézkedései alapján szigorúbb lett a pedofil bűncselekmények büntetése, szigorúbbak lettek az elévülés és a feltételesen szabadlábra helyezés szabályai, kibővült a pedofil bűnelkövetőkre vonatkozó foglalkoztatási tilalom.

A törvénycsomag emellett az óvodai, iskolai szexuális felvilágosítás szabályozásán is változtatott, mert, mint a KTK írta, "Brüsszel és a hazai balliberális szervezetek azt szeretnék, hogy Magyarország is engedje be az LMBTQ propagandistákat az óvodákba és iskolákba. A törvény ezért előírja, hogy az iskolai felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatására, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. A szigorításoknak része az is, hogy tilos olyan reklámot, valamint pornográf tartalmat 18 éven aluliak számára elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg."

A Magyar Közlönyben péntek este megjelent a 473/2021. (VIII. 6.) kormányrendelet a "a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról" címet viseli.

Az szerepel benne, hogy

a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a szexualitást

öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő, illetve népszerűsítő, gyermekeknek szóló terméket kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos.

öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő, illetve népszerűsítő, gyermekeknek szóló terméket kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos. nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint templom és vallásgyakorlásra rendelt más hely bármely bejáratától számított 200 méteres távolságon belül születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a szexualitást öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő, illetve népszerűsítő termék nem forgalmazható.

Vagyis ez a rendelet a gyermekvédelmi törvény kereskedelemre vonatkozó részére hoz konkrét szabályokat, és nem tartalmaz rendelkezéseket például az iskolai felvilágosító foglalkozásokra vonatkozóan. (A filmekre vonatkozóan pedig már ismert, hogy a médiatörvény rendelkezései az irányadók.)

Gulyás Gergely korábban arról is beszélt, a gyermekvédelmi törvény nem zárja ki, hogy az iskolában is segítséget nyújtson bárki a másságukra ráébredő gyerekeknek a szülőkön túl, a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek kidolgozásába pedig civil szervezeteket is bevonnak majd.

A gyermekek védelmében született mostani jogszabály 30 nap múlva lép életbe és betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi majd. Teljes szövege itt olvasható.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ megjegyzi: a törvénycsomag elfogadása óta intenzív támadást indítottak Magyarország ellen a nemzetközi, brüsszeli és a hazai balliberális szervezetek. A kormány álláspontja változatlan, kizárólag a magyar szülők joga a gyermekeik szexuális nevelése, ezért a most zajló nemzeti konzultációban és népszavazáson is kikéri a magyar emberek véleményét a kérdésben.

Nyitókép: Pixabay