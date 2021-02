A "szokásos" első- és másodfokú védekezés mellett levonul a most tapasztalható árhullám a Tiszán, a vízügyi szakemberektől különösebb beavatkozásra nincs szükség. Szolnoknál egy-két napig másodfokú a védekezés, ilyenkor fokozott figyelemmel kísérik a víz útját a gátőrök – mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette: amikor az árhullám már Tiszalök alatt van, az előzőeknél jobban kiterül, látványosabb, a hullámtéren több víz van és az ottani nyaralók víz alá kerülhetnek (de ezt az ottaniak tudják, hiszen hullámtéren van az ingatlanuk).

Az Ukrajna felől érkező szeméttel kapcsolatban a szakember emlékeztetett: a nagy mennyiségű hulladék még az első, és nem a mostani árhullám idején érkezett. A szakember emlékeztetett: minden alkalommal, amikor egy viszonylag alacsony vízállásos időszak után érkezik az árhullám, a hullámtéren lévő szemetet beemeli a víz és magával hordja. Ezt kell a magyar vízügyeseknek kiszedniük.

Ismét védekezés a Felső-Tiszán, újra nagy mennyiségű vegyes hulladékot hoz a folyó....? LEGFRISSEBB!!!! Tegnap 292 m3...

"Hatodik alkalommal dolgozott Vásárosnaménynál a magyar fejlesztésű szemétkiterelő géplánc, amely részlegesen elzárja a medret és a kollégák gyakorlatilag kikísérik a szemetet az erre a célra épült kiszedőhelyekre, majd ott összeszedik. Legutóbb mintegy két hete, az első árhullám idején került erre sor, több mint 1500 köbméter hulladékot szedtek ki a szakemberek. Ennek a szétválogatását az árhullám miatt nem tudták befejezni, mert túl magas lett a vízszint, és beköszöntött a múlt héten a hideg is, ami miatt összefagyott a szemét. Ha majd felenged, akkor szétválogatják és elviszik" – mondta el Siklós Gabriella, megjegyezve:

újabb adag kommunális hulladék most nem érkezik a Tiszán.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság február 17-én kora délután értesült a román féltől arról, hogy a Szamoson egy bányameddőből származó nehézfémszennyezés várható. Ez el is érte a magyar szakaszt, majd a Tiszát is. A szennyezőanyag koncentrációja az elmúlt héten már felhígult a vizekben, annak is köszönhetően, hogy nemcsak a Szamoson, hanem a Tiszán és a Bodrogon is nagy mennyiségű víz érkezett éppen. További kedvező körülmény volt a vízügyi szóvivő szerint, hogy e folyók felső szakaszán az apadás miatt már nem volt víz a hullámtereken, így nem kellett attól tartani, hogy kijut oda a szennyezés.

Tiszalök alatt az értékek már visszaálltak a korábbi állapotokra,

a szennyezés csóvája már nem érhető érdemben. A levonulással párhuzamosan megszüntettek minden vízkivételi lehetőséget, erre nemsokára ismét lehetőség lesz. A Szamos alacsony vízállása már lehetővé teszi azt is, hogy az eddig az áradás miatt a védőgátak mögött maradó belvizek bekerüljenek a folyóba, tovább hígítva a még megmaradt szennyeződés mértékét.

Nyitókép: Mészáros János