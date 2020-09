Müller Cecília: a fiatalok tartsák féken a bulizásukat

Továbbra is Ázsia és az Egyesült Államok a leginkább érintett a koronavírus okozta fertőzésben, de a tavaszi időszakhoz képest a második hullám során mindenhol, így Európában és Magyarországon is nagy mértékben nő a megbetegedések száma - mondta el az országos tisztifőorvos egy szerdai konferencián.

"A koronavírus második hullámában járunk, ennek során olyan intézkedéseket kellett hozni, amelyek megakadályozzák a vírus további behurcolását" - fogalmazott Müller Cecília. Kiemelte, az a fertőzés, amely már bekerült az országba, nagy mértékben terjed.

"Ha nem viselünk maszkot,

ha nem tartjuk be a higiénés szabályokat, akkor egy fertőzött 2-3 másik embernek tudja átadni a betegséget.

Ezt kell most a második hullámban megakadályoznunk."

A jelenlegi tapasztalatok szerint az első tünetek megjelenése előtt körülbelül 48 órával fertőz leginkább a beteg, és

akinél súlyosabbak a tünetek, azoknál a fertőzőképesség is nagyobb.

Hozzátette, míg tavasszal 90 fertőzött fiatalról tudtak, most egyértelműen a 20-29 évesek körében terjed a vírus. A halálozási arány is ezért alacsonyabb.

"Ahhoz, hogy ne vigyék haza a vírust a nagyszülőkhöz, krónikus betegekhez,

féken kell tartaniuk magukat és a bulizásukat,

hiszen ezzel tudják megmenteni a többieket, akik a sérülékeny csoportba tartoznak" - mondta. Müller Cecília: az iskolákban izolált esetek vannak Az országos tisztifőorvos a pedagógusokat is arra kérte, csak egészségesen vegyék fel a munkát. Több esetben ugyanis már tüneteket mutató pedagógus ment be az iskolába - mondta. Megítélése szerint az iskolakezdésre hozott intézkedések beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, ha vannak vagy lesznek is fertőzések, azok izolált esetek.

Az oltásokkal kapcsolatban a szakember azt, mondta, "megvan az az ütemterv, amely alapján az oltóanyagot biztosítani fogjuk." Elsőként az "első vonalban" dolgozóknak kell megkapniuk; az egészségügyben dolgozóknak, majd a magas kockázatú csoportokba tartozóknak, illetve az ország közszolgáltatásában részt vevőknek, valamint a pedagógusoknak.

Van, ami Szlávik Jánost is megriasztja

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus osztályvezető főorvosa a konferencián azt mondta, valóban a fejfájás, a láz, a száraz köhögés, a fulladás, a végtagfájdalom, valamint a szag- és ízérzékelés elvesztése a legjellemzőbb, de nem mindenkinél.

"Idősebbeknél, akiknél ritkább a láz előfordulása, zavartság hívja fel gyakran a figyelmet a koronavírusra. A gyerek sem mindig lázas."

Mint mondta, kevés olyan betegség létezik, ami ilyen mértékben támad meg ennyi szervrendszert, de a gyógyulás utáni következményekkel is komolyan számolni kell.

"Megtámadja a kisereket, a koronaartériákat, koronaérgyulladást, infarktust, sztrókot okozva. A szívet, a vesét, az agyat, a májat, a herét is támadja, ezért mondják, hogy

a koronavírus megtalálható a spermában és a bélrendszerben is, de nem fertőz."

Elmondta még, rengeteg kutatás van folyamatban, de egyértelműen a védőoltás jelenti majd a megoldást, amelyek közül az orosz és a kínai vakcina lehet majd elfogadható. Több oltóanyagjelölt esetében már a tömeggyártás előkészítésénél tartanak.

"A gyorsaság engem is megriaszt,

hiszen egy SARS, egy MERS, egy H1N1, egy ebola, egy Zika ellen hosszú évek, évtizedek alatt jutottunk el abba a stádiumba, amelybe a koronavírus kapcsán néhány hónap alatt eljutottunk. Az ebola ellen már húsz éve próbálták azt a technikát, amit mi most, a koronavírus esetében alkalmazunk. Szó sincs arról, hogy 3-4 hónapos kutatás alapján akarunk egy olyan oltást létrehozni, amelyet az egész emberiségnek be akarunk adni" - tisztázta Szlávik János.

Arról továbbra is keveset tudni,

miért ellenállóbbak a gyerekek,

nagyobb-e a valóságban a tünetmentesek 15-20 százalékosra tett aránya,

ki az, aki észre sem veszi, hogy fertőzött,

meddig tart az immunitás,

mekkora a fertőző dózis,

mik a hosszú távú hatások.

Szlávik János szerint ma még azt sem tudni, hogy a koronavírus ugyanúgy velünk marad-e, mint az influenza, netán kiirtható-e. Müller Cecília: többen lesznek Minden megyében volt eddig a mentőszolgálat működtetésében két kocsi, amely kielégített megyei tesztelési igényeket, ugyanakkor "az elmúlt napokban tapasztaltuk azt, hogy ez az igény megnőtt. Ezért állítottam be az elmúlt napokban a betegszállítókat is. 7000 tesztigény van naponta, elutasítani pedig nem kellett senkit, a mintavétel volt eddig a szűk keresztmetszet" - mondta el még a tesztelés felpörgetésével kapcsolatban az országos tisztifőorvos.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely