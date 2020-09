A határok megnyitását, a bel- és külföldi nyaralások beindulását követő augusztusi, a megelőző két havinál enyhén magasabb, de stagnáló esetszám után augusztus 26-án indult emelkedésnek a regisztrált koronavírusos betegségek száma, és a második hullám gyakorlatilag augusztus 30-án robbant be. Azóta két nap kivételével rendre több száz új fertőzöttről szólnak a napi híradások.

A kormány szeptember 1-jén bevezette a határzárat (amin azóta kisebb enyhítések történtek), és példa nélküli módon a világ összes országát az utazásra nem ajánlott kategóriába helyezte, valamint alapszabályként a külföldről hazatérőknek kötelező két hét karantént írt elő. A napi esetszámok és a hét napos mozgóátlag Magyarországon (Forrás: Worldometers)

Az esetszámok azonban továbbra is magasak, az eddigi rekord 576 napi új eset (szeptember 7.). Müller Cecília országos tisztifőorvos már elrendelte a látogatási és intézményelhagyási tilalmat a szociális intézményekben, valamint a látogatási tilalmat a kórházakban. Az Emmi szerda este számos szakmai rendezvény személyes jelenléttel való megtartását megtiltotta.

Ezek után áll kamerák elé Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő pénteken 9.30-kor a Kormányinfón, ahol minden bizonnyal szó lesz arról, miként reagál a kormányzat a magas esetszámokra, lesz-e változtatás az iskolákban, a határátlépésben vagy bármilyen más területen.

Kérdés az is, hogy bár a járvány jelenleg főként a fiatalok körében terjed (ezért is alacsony az elhalálozások száma), a kormányzat hoz-e szabályt az idősek védelmében, ugyanis a külföldi tapasztalatok alapján még néhány hét, és a legveszélyeztetettebb korosztályt is eléri a vírus.

Tartson velünk élőben: az eseményt a kérdésekig közvetíti az InfoRádió (a netes adás itt hallgatható), az Infostarton pedig végig, folyamatosan frissülő cikkben tudósítunk.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely