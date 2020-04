Szijjártó Péter napirend előtti felszólalásában kifejtette, az elmúlt egy hét alatt 26 repülőgép, azokon összesen 13 millió 207 ezer maszk, 6 millió 203 ezer védőruha, továbbá 155 ezer teszt és 101 lélegeztetőgép érkezett.

Kiemelte, Magyarországnak több mint 148 millió 700 ezer maszk beszerzésére van szerződése, amelyből 46 millió 855 ezer érkezett meg; 3 millió 305 ezer tesztre van szerződés, amelyből 352 ezer megérkezett, a 47 millió 754 ezer leszerződött védőfelszerelésből pedig 20 millió 292 ezret vettek át.

A miniszter korábban a Facebook-oldalán beszámolt arról is, hogy Üzbegisztán a korábbi 150 000 maszk után most még 500 000 maszkot küldenek, amit már útnak is indítottak Bakuba, ahova a még kedden megérkezik a magyar repülőgép is, ami elhozza Budapestre.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter