Kormányinfó: nyár elején kapnak az egészségügyi dolgozók bruttó fél millió forintot

2020.04.04. 11:47 Miért írta alá az uniós demokráciadeficit-nyilatkozatot a kormány? Gulyás Gergely: mert a tartalmával egyetért. Ez nem cinizmus, bár sokan így gondolják. Számtalan olyan hazugság terjed a magyar koronavírus-törvénnyel kapcsolatban, ami miatt féltik a magyar jogállamiságot, de ezek valótlan információkon alapuló kritikák.

2020.04.04. 11:45 Babaváró hitel: munkáltatói igazolás kell, de most a home-office alatt nem lehet ilyet kapni. Mi a teendő? Gulyás Gergely: a munkavállalói jogviszonyt igazoló dokumentum kiadása kötelessége a munkaadónak. Ha valamelyik munkáltató ezt nem teszi meg, a Munkaügyi Felügyelet eljárhat és bírságot szabhat ki. Egy ilyen igazolás kiadása nem okozhat nehézséget.

2020.04.04. 11:43 Miért a veszélyhelyzet volt az az időszak, amikor salátatörvényt nyújtottak be az önkormányzati jogok megnyirbálásáról? Gulyás Gergely: erre részben válaszoltam az imént. Most a védekezés mögött politikai összefogásnak is állnia kell. Egy tévedést eloszlatnék: nincs jogi probléma a rendkívüli felhatalmazással. Amikor az Országgyűlésnek benyújtunk egy törvényt, az a rendes ügymenet. A parlamenti képviselőknek is az a feladatuk, hogy dolgozzanak. A parlament ülésezik, azt szeretnénk, hogy a parlament rendes munkát végezne.

2020.04.04. 11:39 Hány esetben indítottak álhírek elleni eljárásokat? Gulyás Gergely: nem nekünk kell ezt vizsgálni, ez a szerencsés helyzet. A kormányzat elkötelezett a sajtószabadság mellett. Az elmúlt egy-két hétben jobb a helyzet, mint korábban. Azt kérjük, mindenki tartózkodjon valótlan információk közlésétől, terjesztésétől.

2020.04.04. 11:38 Folytatódik-e a családvédelmi akcióterv a válságban is? Szentkirályi Alexandra: az emberi élet az első, de ugyanakkor látjuk, hogy a munkahelyeket is meg kell menteni, ez a családvédelem része is. A társadalom alapja a család. Az anyasági ellátásokat is meghosszabbítjuk a veszélyhelyzet végéig.

2020.04.04. 11:37 Van-e gond a tömegközlekedésen a tömeggel? Gulyás Gergely: arra kérjük a fővárost, hogy ezt oldják meg a lehető leghamarabb.

2020.04.04. 11:36 Megváltoztatják-e az önkormányzati hatásköröket? Gulyás Gergely: volt egy ilyen javaslat, de végül nem kerül a védelmi bizottságok kezébe a helyi hatalom. Tudomásul vesszük, hogy a polgármesterek ezt támadásként értékelték, nem változnak az önkormányzatok feladatai.

2020.04.04. 11:33 Miként kezelik az uniós kritikákat? Gulyás Gergely: mi most a védekezéssel foglalkozunk, az unió pedig velünk. A járvány után fogunk vitatkozni.

2020.04.04. 11:32 Kérdések... ...és válaszok online.

2020.04.04. 11:32 Történelmi gazdaságvédelmi akcióterv Kedden lesz bejelentés erről.

2020.04.04. 11:31 Munkanélküliség Napi 4 ezerrel nőtt eddig a munkanélküliek számáról, eddig tízezrek vesztették el állásukat.

2020.04.04. 11:26 Számok Gulyás Gergely: a kormány magán kezdte az elvonásokat. Átcsoportosítunk a tárcáktól 1345 milliárd forintot. A pártok támogatását május elejétől 50 százalkát a járványalapba kell befizetni, ez 1,2 milliárd forint. A multiadó 36 milliárd forint bevételt jelentett eddig. Ezt újból bevezetjük, idén is ennyi jön be. A bankok 55 milliárd forintot kell, hogy befizessenek a járványügyi alapba. A gépjárműadóból 34 milliárd forint jön be a járványügyi alapba. A járványügyi védekezésre összesen a kormány 663 milliárd forintot tud költeni. Az eü-béremelés 81 milliárd forint lesz, novemberben a járványügyi alapból fizetik ki. Az egyszeri bruttó fél milliós segítség 70 milliárdos költségvetési forrást jelent. A járvány ellen eddig 378 milliárdot fizetett a kormány. A gazdaságvédelmi alapban 1345 milliárd forint áll rendelkezésre.

2020.04.04. 11:24 Bruttó fél millió Nyár elején jön az egészségügyi dolgozók bruttó fél millió forintos támogatása.

2020.04.04. 11:23 Emberi életek Gulyás Gergely: a legfontosabb az emberi élet védelme, ezért a kórházak mindent megkapnak, amit csak kell. Minden anyagi forrás a védekezéshez rendelkezésre fog állni.

2020.04.04. 11:22 24. nap Itt tartunk a járványügyi védekezésben, a veszélyhelyzetben. A járvány két kontinenst érint jelenleg, Észak-Amerikát és Európát.

2020.04.04. 11:10 Kormányinfó - percről percre! Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése alapján járványügyi akcióterv részleteinek bejelentésével jelentkezik a kormányinfó az operatív törzs szombat reggeli közlései után. Tartsanak Szentkirályi Alexandra kormányszóvivővel, Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel - és velünk. Percről percre!

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi