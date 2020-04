Rengeteg gyerek felügyeletét bízzák az intézményekre

Az óvodák és iskolák bezárásával - vagyis a digitális oktatásra való átállással - együtt azért meghagyták a lehetőségét annak, hogy aki nem tudja megoldani a napközbeni gyermekfelügyeletet - például mert dolgoznia kell, és nem megoldható számára a távmunka - az továbbra is beküldhesse az intézménybe. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) adatai szerint az iskolákban 300–500 fő a gyermekmegőrzésben résztvevők létszáma, az óvodákban pedig minimum háromezer, de olykor több mint ötezren is igénybe veszik ezt a lehetőséget - írta a Magyar Nemzet. Normál időszakban egyébként több mint egymillió iskolás és mintegy 330 ezer óvodás van összesen a rendszerben. A létszám naponta változik. A lap szerint

a Klebelsberg Központ honlapján megtalálható, hogy az egyes tankerületekben melyik iskola biztosít ügyeletet.

A szakképzési intézményekben az ITM szerint országszerte mindössze 26-an veszik igénybe a napközbeni ügyeletet, ebből 23 diák tanul az állami fenntartású szakképzési centrumok valamelyikében. A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy április másodikán

megnyílt az online szakképzési tananyagtár, ahol az oktatók megoszthatják kollégáikkal az általuk készített és a mások által kifejlesztett, szabadon felhasználható digitális tartalmakat.

A felület frissülni is fog, hamarosan még több gyakorló, értékelő feladatsor lesz elérhető rajta. A közismereti tananyagtartalmak intézménytípusonként és tantárgyanként, a szakképzési tananyagtartalmak ágazatonként és szakképesítésenként, az egyes évfolyamok szerinti bontásban találhatók meg az oldalon. Az oldal az e-Kréta rendszeren keresztül közvetlenül, valamint ezen a linken érhető el – tették hozzá. Folyamatosan bővül az Oktatási Hivatal honlapján fellelhető távoktatási ismerettár is, már óvodáknak, művészeti intézményeknek és szakszolgálatoknak is készültek ajánlások, sőt olyan egyéni fejlesztésekhez is közzétettek tananyagokat, mint a gyógytestnevelés vagy a logopédia.

Az Emmi arra is felhívta a figyelmet, hogy

bár távoktatásban kevéssé értelmezhető a hiányzás fogalma, a digitális naplóban továbbra is rögzíteni kell az órákat.

Ha tehát egy tanuló nem vesz részt a foglalkozáson, azaz nem jelentkezik be, akkor az ahhoz a foglalkozáshoz kapcsolódó feladatokat, az ott meghatározott tananyag megtanulását pótolni kell. A diákok továbbra is teljesíthetik az érettségi feltételéül előírt ötvenórányi közösségi szolgálatot, de csakis olyan tevékenységekkel, ami nem csoportos jellegű. Szóba jöhet például diáktársaik mentorálása, aminek teljesítését az igazgatók igazolhatják.

Azok az iskolán kívüli programok pedig, amelyeknek eddig az intézmények épülete adott otthont (például KRESZ-tanfolyam vagy felnőtteknek hirdetett nyelvtanfolyamok), továbbra is megtarthatók, de a minisztérium a létszámhatárok szigorú betartását kéri. Javasolják a bérleti és egyéb szerződések módosítását is, hogy lehetőleg minél kevesebben tartózkodjanak az iskolákban.

