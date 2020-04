Percről percre – a koronavírus-járvány hírei pénteken

A sziget 30 ezer lakójának egy százalékánál mutatták ki a vírust. A helyi hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a valós szám itt is jóval magasabb lehet. Saaremaán eddig négy ember halt meg.

"Nem tudom pontosan, meddig tart a válság, de abban biztos vagyok, hogy egyszer elmúlik" - mondta Alexander Van der Bellen. Beszédében kiemelte, hogy addig is "újfajta összetartásra" van szükség. A bevezetett óvintézkedések hatékonyságáról úgy vélekedett: "Minden egyes ember erejére szükség van ahhoz, hogy közösen gyengítsük a vírust".

Kitartásra buzdította Ausztria lakosságát a koronavírus-járvány adta helyzetben Alexander Van der Bellen államfő csütörtök este az ORF osztrák országos közszolgálati televízióban. "Hosszabb ideig ki kell tartanunk"- hangsúlyozta az elnök az ország lakosságához intézett beszédében. Ausztriában három hete vezették be a kijárási korlátozásokat.

Nagyszombatig tartanak a jelenlegi korlátozások, szerdán dönt arról a kormány, hogy "mi lesz a húsvéttal" - mondta a miniszterelnök a közrádióban pénteken. Szombaton járványügyi akciótervet jelentenek be a kormányinfón.

A koronavírus miatt törölt versenyeket e-sport futamokkal "pótolják", ezúttal a melbourne-i pályán száguldoznak vasárnap, testvérharc is lesz.

Az új típusú koronavírus okozta megbetegedésre adott eltérő emberi reakciók hátterében nagy valószínűséggel genetikai eltérések is állhatnak. Ennek próbál utána járni egy nemzetközi kutatás.

2020.04.03. 05:30

A korábban gondoltnál messzebbre is terjedhet a vírus egy köhögés vagy tüsszentés után egy friss kutatás szerint. Ezért napokban felülvizsgálhatja a WHO a szájmaszkok egészséges emberek általi viselésével kapcsolatos ajánlását is.